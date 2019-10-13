Владимир Лаптев: «Когда строишь с детьми сценическое действие, их недостатки кажутся достоинствами»

- Я не понимаю педагогов, которые отбирают детей и могут сказать: «Ты не подходишь». Что значит «не подходишь»? А ты возьми и сделай так, чтобы «подходило»! Пусть театральные вузы строго принимают. Мы же берем всех! - говорит заслуженный артист Эстонии, заслуженный работник культуры РФ и актер драмтеатра Владимир Лаптев.

Под его руководством два года назад во Владимире открылась

детско-юношеская театральная студия «Гагарин». Юные актеры показывают представления для детей и подростков — такой студии в городе еще не было. Сейчас ребята готовятся к показу спектакля «Соленое детство», на который можно прийти бесплатно.

«А для подростков не было спектаклей»

- Когда я приехал во Владимир в 1993 году, меня пригласили работать в театр драмы, и моей задумкой было создание актерской студии при нем. Идею воплотили: это была первая студия в истории театра, ее закончили семеро человек, и все они потом были зачислены в труппу. Двое из них работают в драмтеатре до сих пор, - рассказывает Владимир Лаптев. - Тогда же, в 90-х, я хотел ставить спектакли для детей и подростков, но обстоятельства сложились иначе — я уехал работать в Москву. И, когда меня пригласили во Владимир вновь, ко мне подошел уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев: «Владимир Георгиевич, есть возможность открыть детскую студию...» Я сначала не хотел, признаюсь, это серьезное дело. Это не просто театральные кружки, которых в области очень много, это студия! Здесь дети проходят трехгодичный курс и получают сертификат об окончании. Но потом подумал: во Владимире есть драма для взрослых, театр кукол — для детей, а для подростков почему-то нет спектаклей, где бы отражались их проблемы. Решено открывать студию!

В этом году создали и подростковую группуФото: Валерия ПРОНИНА

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации на Гагарина, 1 выделило помещение. И я сразу же набрал группу детей — сейчас их 11 человек. В этом году мы добавили подростковую, где занимаются еще пятеро, и взрослую, где три человека.

Что значит «не подходишь»?

После двухлетнего обучения актерскому мастерству, ритмопластике и сценической речи юные актеры вместе с тремя взрослыми дебютировали со спектаклем «Соленое детство». Постановка создана по мотивам автобиографической повести Александра Гезалова, известного российского общественника, выпускника Суздальского детского дома.

- В октябре мы покажем спектакль два раза — в нашей студии на Гагарина, 1 и на малой сцене академического театра драмы. Если в театр все билеты уже проданы, то в студии места есть, и вход бесплатный. Ждем детей старше 7 лет с родителями! Но нужно поторопиться — в студии только 60 мест! - продолжил Владимир Лаптев. - Скажу сразу, что спектакль не предназначен для самых маленьких, потому что в нем рассказывается о судьбе воспитанников детских домов и их мечте в светлое будущее. Я видел, как на спектакле плакали подростки, даже у юношей глаза были на мокром месте. Для малышей же с участием наших артистов сделает спектакль 20 декабря актриса драмтеатра Елена Куликова.

Уроки ведут и актеры драмтеатра, и театра куколФото: Валерия ПРОНИНА

А сам Владимир Георгиевич начинает работать с детьми над постановкой к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он готов взять в свою команду новых актеров, даже тех, кто ни разу не выступал на сцене. Единственное ограничение — не младше 5 класса.

- У меня нет задачи сделать их сразу большими артистами. Сначала они должны научиться владеть собой, работать в команде. Бывает, что кто-то картавит или чего-то не получается сделать. Но когда строишь с ними сценическое действие, их недостатки кажутся достоинствами. Они и для себя открытия делают! - сказал художественный руководитель.

Владимир Лаптев ведет занятиеФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

20 октября в 14.30 на Гагарина, 1 (вход со двора) состоится спектакль «Соленое детство». Чтобы узнать о свободных местах и занять их, звоните: 52-99-08. Если хотите записать ребенка в студию — набирайте тот же номер. Занятие стоит 135 рублей.