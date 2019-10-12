Бизнес-инкубатор и парковки под землей: как видят город молодые архитекторы

Изменения в генплан города, которые одобрили в сентябре депутаты, вызвали жаркие споры. Общественники и специалисты назвали целый ряд проблем, которые не заметили проектировщики: нехватка скверов и парков, отсутствие дорог к районам новой застройки и ожидаемые пробки… Молодые специалисты рассказали, как можно сделать жизнь во Владимире комфортнее, а сам город - привлекательнее.

Сохранить исторический облик

Архитектор Николай Шишкин уверен, главная проблема – это исчезновение исторического облика города. Не древнего, а просто старого, в том числе советских времен. Кстати, с его мнением согласны и горожане – этой осенью многие выкладывали в соцсети фотографии строящейся многоэтажки на площади Победы, возмущаясь, что она не вписывается в сложившийся городской пейзаж и уродует его.

- Большинство современных реализованных архитектурных проектов перекрывают исторически сложившиеся панорамы города. Идеальным вариантом было бы учитывать этот факт при строительстве, ведь историю необходимо помнить, тем более, если она так ярко представлена у нас «перед глазами», - уверен Николай Шишкин. – Но при этом ветхие небольшие жилые постройки, изжившие себя, необходимо преобразовывать в современные кварталы, с прилегающим благоустройством и парковочными зонами.

Еще одна проблема, беспокоящая молодого специалиста – избыток транспорта и нехватка парковок.

- Отличным решением для архитекторов и застройщиков будет создание в своих проектах парковочных зон, не конфликтующих с пешеходной и рекреационной зонами. Возможно паркинги будут в подземной части здания, либо представятся, как отдельная постройка в несколько этажей, - считает Николай Шишкин.

Дизайн-код для Владимира и новые места для горожан

Его коллега Олеся Хлопкова уверена: Владимиру в первую очередь не хватает новых общественных пространств. При этом важно не только создавать открытые городские пространства - улицы и площади, парки и скверы, но и открывать доступные места для работы и отдыха «под крышей».

Для своего диплома, руководителем которого выступал Евгений Миронов, она проектировала Бизнес-инкубатор.

- Для успешной работы бизнес-образование необходимо множеству менеджеров, управленцев и специалистов всей Владимирской области. Бизнес-инкубатор дает возможность получить такое его и создать свою фирму: он является новообразующим предприятием, которое развивает другие начинающие компании. Это будет идеальное место для личностного и профессионального роста, которое включает в себя конференц-залы и переговорные комнаты, учебные помещения, рабочие офисные помещения, коворкинг-зону, медиатеку, а также гостиницу, зоны спорта и питания. Территория, которая сегодня используется неэффективно, может стать новым современным городским общественным пространством, объединяющим людей для общения и взаимодействия, - объясняет Олеся Хлопкова.

Не хватает Владимиру и дизайн-кода – свода правил и рекомендаций по оформлению наружной рекламы, фасадов зданий и территории, которая прилегает к ним. Сегодня владимирские арендаторы и владельцы помещений не придерживаются единого стиля оформления названий, витрин, информационных и рекламных плакатов, которые появляются на фасадах, а это не всегда хорошо для образа Владимира.

- Дизайн-код необходим и будет огромным шагом на пути улучшения городской среды. Особенно это актуально для центра исторической части Владимира, где сосредоточена большая общественная и деловая активность города и проходят главные туристические маршруты, - говорит архитектор.

Набережная и музей архитектуры

Анна Калашникова уверена: красоту и уют Владимира можно подчеркнуть, грамотно включая современные здания в историческую застройку, создавая дизайн-код улицы, отдельные паркинги для машин.

- Необходимо применение инновационных материалов, энергоэффективных технологий, использование качественных отделочных материалов, водоотведения. Я поддерживаю низкоэтажную, но плотную застройку, - говорит девушка.

Анна предлагает оформить набережную на левом берегу Клязьмы вблизи исторического центра Владимира, который отрезан от главной водной артерии города участком Горьковской железной дороги, и создать там «Музей архитектуры Золотого кольца России».

- Основная идея проекта, созданного под руководством Александр Богаченко - формирование нового туристического маршрута от «колыбели» исторического центра Владимира - Успенского и Дмитриевского соборов, к набережной через пешеходный мост, систему эксплуатируемых кровель – террас с различными типами интенсивного озеленения, а также через главную лестницу, рассекающую объем здания и формирующую портал, который приводит к реке. Предусмотрен и подъезд к Музею архитектуры, который осуществляется с планируемой южной магистрали через вновь возведенный тоннель у железнодорожного вокзала, закопанный в связи с расширением железнодорожного полотна в начале 20 века, - рассказывает Анна Калашникова.

КСТАТИ

Архитектор Николай Шишкин уверен: Владимиру не хватает... центра, который будет готовить специалистов экстренных служб. Не случайно проектировка такого центра и стала его дипломной работой, написанной под руководством Людмилы Басмановой.

- Ежедневно телефоны колл-центров по спасению разрываются от звонков людей, попавших в те или иные чрезвычайные ситуации. Ответственность сотрудников службы МЧС велика, а для достижения результатов важна образовательная, физическая, практическая, а также психологическая подготовка спасателей, полученная в образовательных организациях, учебных центрах. Сегодня Владимирская область не имеет подобной крупной учебной организации. Именно поэтому нашему региону нужен такой центр, как минимум, для решения ряда проблем, связанных с качественной подготовкой кадров, повышением квалификации среди уже действующих специалистов, - уверен он.