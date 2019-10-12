Енота Ганса ищут в психоневрологическом интернате

Необычный домашний любимец исчез ночью 8 сентября на пересечении улиц Чапаева и Василисина. Ночью, когда хозяева спали и не следили за ним, восьмимесячный Ганс выбрался через открытую форточку и исчез. Найти его в окрестностях владельцам пока не удалось, соседи пушистого питомца тоже не видели.

- Не представляю, куда он мог направиться, подвала у нас нет, туда он не мог забраться. Рядом находится психоневрологический интернат, боюсь, убежал туда и где-то спрятался, - рассказывает его хозяйка Катя Лебедева. – Ганс откликается на свое имя, обожает круассан с творогом – это его любимое лакомство. Но вряд ли он пойдет к чужим людям.

Кроме бродячих собак, еноту угрожают холод и голод.

- Енот вряд ли самостоятельно проживет на улице долго. Теоретически он может раздобыть еду на помойке или поймать птичку, но только если сообразит. Он будет вести себя как домашний кот, который никогда не был на улице и внезапно там оказался. Его шанс выжить – только спрятаться в подвале, где подкармливают кошек, - говорит ветеринарный врач Ольга Коляганова.

Фото из личного архива енота Ганса

Теоретически попробовать найти сбежавшего енота можно с помощью охотничьих собак – кинологические службы тут не помогут, их псы приучены искать только людей. Но неизвестно, чем закончится встреча крошки енота и тренированного пса.

Кстати, в качестве домашнего питомца енот не слишком удобен: хотя в быту он неприхотлив и ест практически все, но любит наводить порядок. Может и цветы выкопать, и обои отодрать, и вещи раскидать, и забытый на диване телефон тщательно прополоскать… Специалисты часто рекомендуют заводить таких необычных питомцев только тем, кто сможет поставить просторный вольер.

Кстати, если вы встретите Ганса и решите забрать себе - оставьте эту мысль.

- У енотов один хозяин на всю жизнь. Если кто-то взял его себе, я им сочувствую – мало того, что всю квартиру разнесет, так еще и огрызаться будет, придется держать его в клетке, - говорит Катя Лебедева.

Если вы смогли поймать енота, видели его или знаете, где он находится – позвоните его хозяйке по телефону 8 (904) 957-99-54.

КСТАТИ

Это не первый случай, когда владимирцы выходят на поиски сбежавшего енота. В мае прошлого года горожане искали Йосю, пропавшего в приюте «Валента». Мохнатого питомца выбросили на улицу бывшие хозяева в Кольчугино, его подобрали и привезли в приют. Там зверька, быстро ставшего всеобщим любимцем, подлечили и подыскали ему новых хозяев, но за несколько дней до переезда он исчез. Тогда беглеца удалось найти через несколько дней – он вышел на любимые лакомства, которые оставляли ему сотрудники приюта.