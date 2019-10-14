Владимирцы стали платить картами даже бабушкам за яблоки

Судя по статистике владимирского отделения Банка России, жители региона скоро забудут, как выглядят наличные деньги. В 2019 году количество платежей по картам по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на треть - на 37,3%. При этом общая сумма безналичных платежей увеличилась только на 19%, то есть платить картой стали чаще, но меньше. Это подтверждают и данные по покупкам: средний чек при оплате картой составляет всего 670 рублей. За год эта сумма уменьшилась на 30 рублей.

А вот платить картой за товары и услуги стали почти в полтора раза чаще (на 41%). Вообще примерно 80% всех безналичных операций - это прямая оплата товаров и услуг. Остальные 20% делятся на переводы с карты на карту (большая часть) и снятие наличных в банкоматах (8,9%, за год уменьшилось на треть). Причем переводы между владельцами карт - это часто тоже «скрытые» покупки. Сейчас, когда карта есть у каждого пенсионера, а сервис онлайн-платежей стоит в каждом мобильнике, даже бабушки, торгующие яблоками и картошкой на остановках, часто соглашаются на «безнал». Все чаще можно увидеть, как покупатель с пакетом антоновки переводит 50 рублей по номеру телефона продавцу.

Еще на вывод налички из оборота повлияло введение платежных терминалов в автобусах. Теперь не надо таскать с собой мелочь, за проезд можно платить банковской картой.

- На 1 июля для проведения безналичных операций в организациях торговли и услуг установлено 28 020 банкоматов, импринтеров, платёжных и электронных терминалов. Торгово-сервисные предприятия совместно с банками обеспечили увеличение количества терминалов, в том числе устройств нового поколения, позволяющих осуществлять бесконтактные платежи, - отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Владимир ГУ Банка России по ЦФО Владимир Полянский.

КСТАТИ

Наличку предпочитает молодежь

Как ни странно, но пользователи соцсетей Владимира отмечают, что на кассах наличными, как правило, расплачиваются люди молодые и среднего возраста. Пенсионеры обычно платят картой, а иногда - даже телефоном. А вот «цифровое поколение» считает монеты и купюры, задерживая всю очередь, о чем и пишут недовольные владимирцы в пабликах.

Причин, видимо, две: техническая и психологическая. Первая - зарплаты «в конвертах». Раз деньги платят наличными, то и тратят их так же, на карту не кладут. Вторую сформулировали опять же в соцсетях:

- Мне нравится деньги в руках держать, тогда я чувствую, что моя зарплата материальна. А на карте их не замечаешь.