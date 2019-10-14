Владимирским школьникам в каникулы предлагают решать особо сложные задачи и учиться рациональности

Уникальная для Владимира вещь - лагерь для одаренных детей - будет работать на базе Педагогического института ВлГУ. Такой лагерь университет в этом году организовал впервые. Первая смена уже прошла, она была приурочена к гимназическим каникулам. Вторая пройдет с 28 октября по 1 ноября - во время каникул в большей части школ города.

Уравнять шансы с москвичами

Городской лагерь для одаренных детей при ВлГУ придуман прежде всего для того, чтобы готовить старшеклассников к «всеросу» - всероссийскому этапу предметной школьной олимпиады. С подготовкой олимпиадников у нас в городе, честно скажем, беда - этим занимаются только некоторые школы на личном энтузиазме учителей. Поэтому даже самые одаренные подростки, пройдя на «всерос» после победы на областных олимпиадах, имеют там немного шансов против ребят из Москвы, Питера или Новосибирска, где олимпиадников готовят серьезно и системно. Результат, увы, налицо - победителей и призеров «всероса» по точным и естественным наукам во Владимирской области не было много лет.

Пилотный проект ВлГУ должен это изменить. Занятия проходят на новых учебно-лабораторных площадках Педагогического института ВлГУ, начальник лагеря – директор пединститута Марина Артамонова. В каждую смену набирают 50 учеников 10 и 11 классов, при особом старании и стремлении могут взять и девятиклассника.

В первой смене занятия шли по биологии, литературе и русскому языку. Олимпиадный лагерь - это отнюдь не дополнительные занятия и тем более не подготовка к ЕГЭ. В первую очередь с ребятами разбирают олимпиадные задачи, обучают приемам их решения. Причем делают это преподаватели ВлГУ, которые сами принимают участие в составлении олимпиадных задач и работают в жюри олимпиад, то есть знают систему изнутри.

- Дети вместе с нашими преподавателями разбирают задания, анализируют варианты решений. Теорию и информацию, полученную на гуру-лекциях, школьники закрепляют на интеллектуальных играх, в ходе биохимических экспериментов, на коммуникативных тренингах и во время квестов по выбранному предмету, – рассказала директор пединститута и начальник лагеря Марина Артамонова.

Городской лагерь для одаренных детей при ВлГУ придуман прежде всего для того, чтобы готовить старшеклассников к «всеросу»

Рациональность наше все

Кроме собственно научных лекций, семинаров и практикумов по отдельным предметам, ребят будут учить рассуждать. Рациональное мышление, умение критически анализировать информацию - то, чему в школе не учат вообще. А без этого никакая наука в принципе невозможна.

Всего в этом году планируется три смены, одна уже прошла. В ближайшую, с 28 октября по 1 ноября, будут набирать группы по самым сложным предметам - физике и математике. С математиками будут разбирать задачки, далеко выходящие за пределы школьной программы, а с физиками, кроме изучения теории, отрабатывать методики экспериментов в университетских лабораториях: в школах у нас база не очень, и юные владимирские физики на олимпиадах часто «валятся» на практическом этапе.

Третья смена, сроки которой пока не определены, будет собрана из наиболее востребованных предметов - вероятно, биологии, информатики и, возможно, обществознания.

КОНКРЕТНО

Ребята занимаются с утра и до 2-3 часов дня, причем утром им полагается завтрак, а после окончания занятий - обед. Полная стоимость лагеря дневного пребывания около 2000 рублей за смену, но родители заплатят только 439 рублей, остальное компенсирует управления образование города, которое сотрудничает с ВлГУ в организации лагеря.

Чтобы попасть в лагерь, надо обратиться к руководству своей школы - набор идет именно через учебные заведения. Места во второй смене пока есть.