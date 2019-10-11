2019-10-10T17:01:10+03:00
Общество

«Я редко плачу, но здесь не сдержалась»: ковровчанка прошла в шоу «Танцы» на ТНТ

Анна Балаева хочет попасть в команду Татьяны Денисовой
Валерия ПРОНИНА
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Анна ставила хореографию самаАнна ставила хореографию самаФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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22-летняя жительница Коврова Анна Балаева прошла кастинг в самое масштабное танцевальное шоу страны - «Танцы» на ТНТ. Теперь девушка хочет попасть в команду наставницы Татьяны Денисовой и выиграть проект.

Анна с 4 лет занималась в образцовом ансамбле эстрадного танца «Элодея» в Коврове. С тех пор у нее не было сомнений, кем она станет, когда вырастет. Анна говорит, что постоянные концерты, репетиции, выступления – это ее образ жизни. Сейчас же ей приходится «разрываться» между Москвой и Ковровом.

Анна Балаева, выступление в шоу "Танцы".

- После школы я поступила в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, на кафедру хореографического искусства. Петербург – прекрасный город для становления творческой личности. Днем я училась, а по вечерам работала в театре современного танца «Тесота», где мы ставили спектакли и показывали их на сценах Санкт-Петербурга. Успевала преподавать современную хореографию детям и взрослым, брать мастер-классы у топовых педагогов, по выходным ходила на показы танцевальных постановок. Современный хореограф всегда ставит номер на актуальные темы, поэтому «насмотренность» и опыт очень важны в нашей сфере, - рассказала Анна Балаева.

Проект «Танцы» был, скорее, не мечтой, а целью Анны. Как только она поняла, что готова для такого масштабного проекта, так сразу полетела во Владивосток, где проходил кастинг. Впервые танцовщица вышла на сцену перед наставниками проекта — Мигелем, Егором Дружининым и Татьяной Денисовой.

Девушка танцевала контемпорари - современный сценический танец Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Девушка танцевала контемпорари - современный сценический танецФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

- Я впервые на таком шоу, и хочу показать, на что я способна, и доказать себе, что я могу. Можно назвать это выходом из зоны комфорта. - рассказывает ковровчанка. - Желающих участвовать в шоу было очень много! Кастинги проходили по всей стране! Этот сезон выдался сильным, поэтому находиться рядом с крутыми танцовщиками волнительно, не говоря уже о том, как конкурировать. Сложность была лишь в том, чтобы погасить в себе ненужное волнение, выйти на сцену и станцевать от всей души, как в последний раз. Но как настраиваться на кастинги – это уже отдельный разговор. Тут можно целую книгу написать.

Девушка, выйдя на сцену, стала говорить наставникам, что будет танцевать контемпорари — современный танец, который включает в себя разнообразные техники. Хореографию Анна себе ставила сама. Как только музыка затихла, ей сказали заветные слова, которые хочет услышать каждый участник проекта. Да только не всем их говорят.

Ковровчанка поставила цель - попасть в команду хореографа Татьяны Денисовой Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Ковровчанка поставила цель - попасть в команду хореографа Татьяны ДенисовойФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

- Ты настолько владеешь своим телом, ситуацией, и я хочу, чтобы ты завладела сердцами наших зрителей. Ты в танцах! — сказала хореограф Татьяна Денисова.

- Я была самым счастливым человеком на планете! Это неподдельные эмоции, эйфория вокруг и внутри, я редко плачу после выступления, но здесь, признаюсь, не сдержалась, - говорит ковровчанка.

Теперь ей предстоит пройти следующие этапы, чтобы попасть в команду к Татьяне Денисовой. Каждую субботу в 21.00 на ТНТ будут новые выпуски проекта.

Кастинг был во Владивостоке Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Кастинг был во ВладивостокеФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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