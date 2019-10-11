Владимирские коммерсанты придумали добровольно-принудительную установку счетчиков газа

На информационных досках на подъездах владимирских домов начали появляться объявления от компании «ОБЛГАЗ-СЕРВИС». Ссылаясь на федеральный закон от 23.11.2009 года №261, в редакции от 16 января 2019 года, компания уведомляет жителей, что в их доме будут проводиться «внеплановые работы по замене и установке газовых счетчиков». И всех, кого дома не было, просят звонить и оставлять заявки.

Фотографии таких же объявлений появились и в соцсетях, в частности Вконтакте, в группе «Подслушано во Владимире». Жители активно обсуждают, что за внеплановая замена. Есть люди,к которым сотрудники «Облгаза» уже приходили. И вот что они рассказывают:

- Проверяют в квартирах без специальных приборов, просто щупая рукой газовые краны. Но ходят, как выяснилось, не за этим. Они начали втюхивать газовый счётчик, мол, если не поставите, будут штрафы огромные и т.д.

Комсомолка решила проверить, что за компания предлагает такие услуги. И не хитрят ли ее сотрудники, впаривая всем подряд новые газовые счетчики и предлагая замену старых.

Компанию «ОБЛГАЗ-СЕРВИС” ни по названию, ни по номеру телефона, указанному в объявлении, в интернете мы найти не смогли. Непонятно, когда фирма была зарегистрирована и кто ее руководитель. Но телефон настоящий, отвечает. Сотрудник фирмы подтвердил, что они действительно развешивали объявления у подъездов, но офиса у компании нет, просто работает бригада на выезде. Представитель «ОБЛГАЗ-СЕРВИСА» заверил нас, что счетчик не для всех обязателен.

- В 261 ФЗ указано,что счетчики газа должны в обязательном порядке установить жители, у которых объем потребления составляет больше 2 кубических метров в час. Проще говоря, это люди, у которых установлены газовые колонки и газовые котлы, - сообщил нам сотрудник компании.

Но тут у нас возникли вопросы. Почему эта немаловажная деталь не указана в объявлениях? Которые, кстати, висят на домах без газовых колонок. У людей не очень разбирающихся в сфере ЖКХ создается впечатление, что счетчики газа внепланово должны установить или заменить абсолютно все.

- Ну, остальные могут ставить по желанию,- сказал нам сотрудник фирмы.- В итоге-то газовые счетчики должны будут установить все. Мы же в России живем. Сегодня нет штрафов, завтра будут.

В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» нам разъяснили, кого же все-таки закон обязывает устанавливать счетчики газа.

Выяснилось, что собственники квартир и домов, отапливаемых без использования газового оборудования, освобождены от установки газовых счетчиков. Даже те, у кого стоят газовые колонки, не обязаны это делать, потому что расход газа все равно будет меньше 2 кубометров в час.

- При комбинации приборов (например, плита и газовый котел) расход газа, как правило, превышает эту норму (уточнить объемы потребления можно в технических паспортах приборов), поэтому в этих случаях требования закона о необходимости установки приборов учета газа остаются актуальными, - рассказал советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Роман Казаневич.

Кроме того, в холдинге заявили, что не имеют никаких договоренностей с организациями по установке счетчиков:

- Деятельность таких фирм никак не связана с «Газпром межрегионгаз Владимир». Представители указанных организаций вводят людей в заблуждение, поскольку никакой договоренности со сторонними газовыми компаниями у нас нет. Более того, такое взаимодействие даже не предусмотрено законодательством. Приборы учета должны быть обязательно установлены только при наличии отопительного газового оборудования. В случае потребления газа для приготовления пищи или для подогрева воды ставить счетчик необязательно. И все коммерческие структуры, которые утверждают обратное, действуют недобросовестно, - начальник управления по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Анастасия Смирнова.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать настоящего сотрудника газоснабжающей или газораспределительной компании? Во-первых, у такого работника есть удостоверение с логотипом «Газпрома», заверенное подписью и печатью. И во-вторых, такой сотрудник никогда не будет предлагать установку какого-либо оборудования. Его задача - провести плановую проверку. Поэтому, если Вам что-то предлагают за деньги, можете смело класть трубку или выпроваживать за дверь.

КОНКРЕТНО

В среднем газовый счетчик и его установка во Владимире обойдется:

- при наличии только газовой плиты - от 4500 рублей,

- при наличии газовой плиты и газовой колонки - от 7000 рублей,

- при наличии газовой плиты и газового котла - от 7000 рублей