В Муромском районе построят новый мост через Оку

При строительстве платной федеральной трассы «Москва - Нижний Новгород - Казань» в Муроме возведут новый мост через Оку. Кроме того, будут оборудованы четыре дорожные развязки на территории Владимирской области. Сейчас в «белом доме» занимаются согласованием съездов с трассы, которые были бы удобны для развития региона. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам первого года в должности губернатор Владимир Сипягин.

Муромляне переживали, что трасса пройдет через их красивый мост, который возвели в 2009 году и до сих пор называют «Новым». В этом случае дорога для всех была бы не только перегружена, но и небесплатна. Но губернатор заверил: мост, который является частью объездной дороги вокруг Мурома, никто трогать не будет.

- Для этой федеральной трассы будет строиться новый мост, - сказал Владимир Сипягин. - Во Владимирской области предусмотрено три съезда с этой трассы – Лакинск, поворот на Гусь-Хрустальный и развязка около Мурома. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать четвертую развязку для удобства населения и представителей бизнеса, которые находятся в районе будущей автодороги.

Платная трасса станет дублером М-7 «Волга» и частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который называют еще «новым Шелковым путем». Автодорогу протяженностью 729 км должны построить к 2024 году. По данным Автодора, добраться из Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов при скорости от 100 до 150 километров в час, а ранее до Казани доезжали за 12 часов. Стоимость строительства платной автотрассы предварительно составит 539,6 млрд рублей.

Через Владимирскую область пройдет более 200 км трассы. Как только появились первые схемы будущей дороги, жители стали переживать, что ее проложат по правому берегу реки Клязьмы, разрушив заповедную пойму. Активисты сразу стали создавать петиции, чтобы Автодор оставил рекреационную зону и не подвергал угрозе уничтожения памятники природы.

- Этот проект не просто ошибка, но и откровенное вредительство. Если даже не говорить о нарушении экосистемы, строительство автобана по территории регулярно затопляемой поймы реки ведет к неконтролируемым расходам на строительство, - писали авторы петиции.

Но губернатор сообщил, что при проектировании новой автомагистрали учитываются памятники природы и особо охраняемые территории, которые могут попасть в зону строительства. Для этого была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители «Автодора», органов и структурных подразделений областной администрации, а также органов местного самоуправления, по территории которых планируется прохождение трассы.