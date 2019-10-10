Владимирцев зовут химичить всей семьей

Вы в школе хорошо учили химию? Что-нибудь, кроме формулы С2Н5ОН (то есть спирт этиловый) помните? Если думаете, что да, у вас есть шанс проверить, что от таблицы Менделеева и ароматических углеводородов осталась у вас в голове.

Информационный центр по атомной энергии ИЦАЭ приглашает всех жителей города на «Химическую лабораторную». Она пройдет одновременно во многих городах в 30 странах в рамках глобальной образовательно-просветительской акции «Mendeleev Lab» 12 октября.

День выбран не случайно: именно 12 октября считают днем рождения первой химической лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов при Петербургской академии наук. Олимпиада будет проходить на нескольких языках: английском, французском, испанском, китайском. Владимирцы смогут писать ее на русском.

Не пугайтесь, вспоминать формулы длиной в полстраницы не придется. Зададут более интересные, вопросы, для которых нужно знание химии. Есть ли вода на Солнце? Полезен ли для здоровья озон в воздухе? Какой элемент является самым распространённым в земной коре? Где был открыт гелий? Сколько элементов вошло в первый опубликованный вариант Периодической системы Менделеева?

Всего участников «Химической лабораторной» ждут 39 заданий разного типа, которые помогут узнать много нового и полезного. Также традиционно для ИЦАЭ у лабораторной будет просветительская функция: вопросы и ответы помогут развеять популярные заблуждения об устройстве мира.

Лабораторная будет короткой, ответить на вопросы надо за 30 минут. После этого опытные «завлабы» – ведущие ученые и лучшие популяризаторы науки – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Во Владимире «завлабом» станет Елена Петрова, кандидат технических наук, доцент Педагогического института ВлГУ, преподаватель химии, организатор региональных туров Всероссийской олимпиады по биологии и внутривузовских олимпиад по химии для студентов и школьников.

«Химическая лабораторная» – третья из тематических акций просветительского проекта «Laba.media» в этом году. Первой была «Открытая лабораторная», которая с успехом прошла зимой, а в августе состоялась «Медицинская лабораторная».

Всех «лаборантов» традиционно ждут сувениры, призы и подарки.

Лабораторная будет короткой, ответить на вопросы надо за 30 минут.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КОНКРЕТНО

Принять участие в «Химической лабораторной» может любой желающий старше 12 лет. Акция состоится при поддержке Владимирской областной научной библиотеки и Педагогического института ВлГУ.

«Химическая лабораторная» пройдет во Владимирской областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, д.3). Начало в 12:00.

Участие бесплатное. Обязательна регистрация на сайте ИЦАЭ: количество тестовых тетрадей ограничено. Справки по телефонам: 32-53-83, 32-67-22.