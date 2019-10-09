Снизились ставки на ипотеку. Новые продукты для малого бизнеса

Купить жилье во Владимирской области теперь проще. С 1 октября Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Об этом и других хороших новостях рассказал на пресс-конференции управляющий Владимирским отделением Сбербанка Андрей Александрович Черкашин.

Крупнейший банк России делает свои продукты и услуги все более доступными. - Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 8,8%", - пояснил управляющий Владимирским отделением.

- Ставки снизились на 0,3 п.п. на строящееся и готовое жилье, строительство жилого дома, загородную недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости, покупку гаража и машиноместа. Исключение составляет продукт "Военная ипотека" и Программа государственной поддержки для семей с детьми, процент по которой остался на уровне 5 %.

Также у клиентов других банков есть возможность рефинансировать ипотеку по ставке от 9,5%. Таким образом, снижение ставок составит 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Ипотека онлайн

Оформить ипотеку можно не только в офисе Сбербанка, но и на портале «ДомКлик». Через этот портал можно подать заявку на ипотечный кредит, получить скидку по ставке за использование электронных сервисов и сопутствующие услуги — оценку недвижимости, экспертизу, возможность безопасных расчетов.

Появиться в банке необходимо только один раз — для подписания договора.

Сбербанк стал еще ближеСбербанк старается быть рядом со всеми своим клиентами, в том числе в отдаленных уголках. И это связано не только с расширением маршрутов передвижных пунктов кассового обслуживания. Банк запускает проект Cash / Out по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь для жителей удаленных и малонаселенных пунктов.

Малому бизнесу - зеленый свет

Цифровая экономика

В Сбербанке создана полноценная система, позволяющая легко запускать и вести свой бизнес с помощью интернет-технологий. Многие банковские продукты и услуги Сбербанка уже можно получить без визита в офис. Например, Сбербанк предлагает предпринимателям получить кредит за 30 минут.

Начинающие предприниматели уже оценили сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». Он позволяет за три дня пройти полную регистрацию бизнеса и дистанционно открыть счет. Это экономит массу времени, избавляет от необходимости посещать налоговую инспекцию и платить госпошлину. Сбербанк оформляет пакет документов быстро и бесплатно. Документы на открытие счета формируются автоматически.

Конкретно о тендере

Клиентам, участвующим в государственных торгах, Сбербанк предлагает новый кредитный продукт - СМАРТ-тендер. Предприниматели могут получить кредит в размере от 10 000 до 1 000 000 рублей на срок до 36 месяцев.

- Снижение ставок по кредитам, простой и удобный сервис поможет предпринимателям воплотить свои проекты и планы, дает дополнительные финансовые возможности, — пояснил Андрей Александрович.

Субсидирование с участием государства

Сбербанк продолжает работать по государственным программам, и они набирают популярность среди предпринимателей. Так, успешно работает программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% в рамках совместного продукта Минэкономразвития России и Корпорации МСП сроком действия 2019-2024 годы.

Все большим спросом пользуются продукты, созданные в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК. В рамках автоматизации госпрограммы льготного кредитования, в которой лидирует Сбербанк, начат переход на электронное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства.

К концу года мы ждем еще ряд хороших новостей от крупнейшего российского банка.