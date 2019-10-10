Почему во Владимирскую область до сих пор привозят московский мусор

Владимир Сипягин провел пресс-конференцию по итогам первого года в должности губернатора. На острые вопросы журналистов глава региона отвечал больше часа. Среди них мы выделили четыре главных: когда заместители губернатора потеряют приставку «врио», сколько еще на александровскую свалку будут везти мусор из Москвы, кто сейчас живет в резиденции губернатора и почему ее не продали, продолжит ли свои игры волейбольный клуб «Владимир»?

«Сейчас утверждать заместителей невозможно»

Год губернатор собирал свою команду. И только один вице-губернатор - по налоговой и бюджетной политике, Вячеслав Кузин - работает без приставки «и.о». Причем он был назначен на эту должность еще при губернаторе Николае Виноградове, который «рулил» областью до 2013 года.

Остальные вице-губернаторы год работают с приставкой «врио» - временно исполняющие обязанности. Согласовать их должны депутаты Законодательного Собрания по новому областному закону. Его приняли в тот момент, когда экс-губернатор Светлана Орлова проиграла выборы.

- В недрах Законодательного Собрания находится закон по формированию структуры органа областной исполнительной власти. Вот как только Законодательное Собрание примет эту структуру, или не примет, или внесет изменения, только после этого утверждают заместителей губернатора. Сейчас утверждать заместителей невозможно, потому что будет изменение подчиненности им той или иной структуры областной администрации, - сказал Владимир Сипягин.

«Встать на дороге и растопырить руки»

Еще год назад Владимир Сипягин пообещал, что скажет московскому мусору «нет» на владимирской земле. Тем не менее отходы из Москвы продолжают возить в Александровский и Киржачский районы. Жители выходят на митинги, а губернатор просит подождать, пока не заработают новые мусорные операторы.

Владимир Сипягин «переводит стрелки» на экс-губернатор Светлану Орлову.

- Сейчас действует территориальная схема, которая была разработана до меня. На данный момент прошел конкурс - новая схема уже разрабатывается, и она будет другая. Давайте подождем и посмотрим, - сказал Владимир Сипягин. - По старой же территориальной схеме московский мусор имеет возможность поступать в наш регион. Вопрос - в каких объемах и как он сюда завозится. Это вопрос, конечно, контроля со стороны Росприроднадзора. Потому что у департамента природопользования, у областной администрации нет полномочий для того, чтобы поставить жесткий заслон. Если только мне встать на дороге, руки растопырить и останавливать эти машины. Росприроднадзор должен выполнять свои функции. Объем московского мусора контролирует соответствующая инстанция, которой мы задавали вопросы. Нам ответили, что все происходит в рамках законодательства.

Вывод: надо дождаться новую территориальную схему обращения с отходами.

«Продать? Ну, слушайте, можно все продать»

Следующим вопросом стала продажа губернаторской резиденции. Раньше там жила Светлана Орлова, а когда губернатор Владимир Сипягин выиграл выборы, Орловой пришлось освободить палаты. Но Сипягин сказал сразу, что останется жить в своей квартире, а резиденцию будут сдавать в аренду. В сутки за нее просили чуть больше ста тысяч рублей. За год съемщики не нашлись, поэтому возник вопрос: а не продать ли ее? Губернатор ответил, что резиденция может принимать вип-гостей — это удобно и безопасно.

- Снижать аренду нельзя, иначе она превратится в третьесортную гостиницу. Я ей не пользуюсь и не проживаю. Если приезжают какие-то вип-персоны, первые лица государства, то это удобное место, где они могут остановиться. Потому что есть критерии безопасности у больших руководителей, и резиденция этим критериям соответствует. Попыток арендовать губернаторскую резиденцию, насколько я знаю, не было. Продать? Ну, слушайте, можно все продать. Но когда возникнет необходимость использовать ее по назначению, где мы будем организовывать пребывание больших руководителей? Честно скажу, нецелесообразно продавать губернаторскую резиденцию, - заявил Сипягин.

«Команда сама должна искать спонсоров»

Волейбольный клуб «Владимир» ранее финансировала городская администрация. На содержание волейболистов она выделяла ежегодно примерно 10 миллионов рублей. Но с 2018 года администрация города урезала финансирование до 4 миллионов. А в этом году вообще отказалась выделять деньги и вышла из состава учредителей.

- Команда перешла в другую лигу, лигу «А». Мы ее «подхватили», потому что бросить ее - это зачеркнуть жизнь и существование клуба навсегда, крест поставить. Поэтому мы обеспечили финансирование с помощью внебюджетных средств, поскольку областной бюджет мы не имеем права тратить. Клуб не попадает в категорию «Финансирование из областного бюджета». Мы нашли 5 миллионов внебюджетных рублей, и на этой неделе — еще три. Но дальше, я хочу сказать, - это профессиональная команда, она должна сама заниматься поиском спонсоров, как это происходит в других командах, которые играют в категории "А". Мы, конечно, помогаем, подключаемся, но надо вместе шевелиться, - сказал губернатор.