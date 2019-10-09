ВИП-коровники и евро-надои: Инвестиционный проект реализуют в Шихобалово

Деньги - в дело

Высоко в небо уходил стройный металлический каркас из вертикальных колонн. Зрелище захватывающее, как в фантастическом фильме.

Анатолий Сергеевич Монастырский, генеральный директор АО «Шихобалово», бывает здесь часто, несколько раз в день. С января 2019 года он возглавляет сельхозпредприятие, которым долгие годы управлял его отец, уважаемый в области человек, награжденный Президентом России медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени - Сергей Витальевич Монастырский.

Строительство животноводческого комплекса можно считать боевым крещением молодого руководителя. Объем инвестиций - 350 миллионов рублей, и это, безусловно, накладывает особую ответственность.

- Для меня с братом с детства было привычным, что отец постоянно занят, с раннего утра и до позднего вечера на работе. Теперь я понимаю, что иначе нельзя, надо любить свое дело и нести за него ответственность, быть круглосуточно в курсе дел, - говорит Анатолий Сергеевич Монастырский, генеральный директор АО «Шихобалово».

Грандиозная стройка - это только первая очередь реализации инвестиционного проекта. До конца 2020 года на этом месте появится современная ферма площадью 4 920 квадратных метров, в которой разместят коровник на 600 голов дойного стада, а также родильное отделение и доильно-молочный блок.

Глобальный проект поддержал и губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин. 16 мая 2019 года в «белом доме» состоялась встреча главы региона и генерального директора АО «Шихобалово» Анатолия Сергеевича Монастырского. Стороны поставили подписи под протоколом «Об условиях осуществления инвестиций в строительство молочно-товарной фермы и телятника в Юрьев-Польском районе Владимирской области».

Началось строительство современной фермыФото: Ирина Начарова

В церемонии подписания документа также приняли участие врио первого заместителя губернатора Максим Сергеевич Брусенцов, глава Юрьев-Польского района Евгения Владимировна Родионова и председатель районного Совета народных депутатов - Сергей Витальевич Монастырский.

- Губернатор Владимирской области выразил уверенность, что наш инвестиционный проект ждет успех, а также добавил, что администрация региона сделает для этого все возможное, окажет содействие в обеспечении производства необходимой инфраструктурой и многих других вопросах. Поддержка губернатора очень важна для нас, - говорит Анатолий Сергеевич.

Глава региона поставил задачу не уступить лидерских позиций по производству молока, подчеркнув, что это важная часть нацполитики по продовольственной безопасности страны. Инвестиции в сельское хозяйство - важный тренд, который поддержало АО «Шихобалово».

- К 2022 году после реализации проекта мы планируем увеличить валовое производство молока до 32 000 тонн в год, - подчеркнул в интервью Анатолий Сергеевич Монастырский.

Сейчас в производстве АО «Шихобалово» занято 318 человек. Реализация начинания даст работу еще 15 жителям района, что для села с количеством жителей порядка 1000 человек - имеет важное значение.

Социальная миссия

В АО «Шихобалово» трудится много молодежи. Многие, хлебнув городской жизни, возвращаются домой - ради стабильной хорошей зарплаты и социальных благ.

Здесь принято идти людям навстречу: для специалистов строят добротные, современные дома. В этом году построили два дома, приступили к внутренней отделке. На подходе еще два коттеджа - заложили фундамент.

- Наше акционерное общество помогает и детскому саду, Дому культуры, и, конечно, нашей школе. Каждый год мы обязательно к новому учебному году ремонтируем классы, меняем окна, двери, решаем вопросы по замене коммуникаций. Мне по душе подход отца, Сергея Витальевича Монастырского. У нас так принято в Шихобалово, что мы стремимся не только к высоким производственным показателям, но и быть социально ответственными перед людьми, которые здесь работают, - говорит Анатолий Сергеевич.

Лучшая доярка России - из Шихобалово

Что такое «телячьи нежности», Марина Сергеевна Щепетова узнала 8 лет назад. Тогда она в АО «Шихобалово» начала работать с новорожденным молодняком. Говорит, телятам, как и всем детям, нужны забота, внимание и ласка. Спустя четыре года стала оператором машинного доения. И, как оказалось, не зря.

30-летняя красавица и умница Марина Сергеевна Щепетова в этом году была признана лучшей дояркой в России, став победительницей XXVІІ Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.

- Соревноваться в этом году было сложно. Соперницы собрались сильные, достойные. Надо было разобрать и собрать доильный аппарат на время, подоить трех коров под пристальным взглядом членов жюри, и очень важная - теоретическая часть. Отвечала на вопросы, касающиеся животноводства, ветеринарии, самого процесса доения. Как видите, справилась, - улыбается Марина Сергеевна.

М.С. Щепетова получила заслуженную награду.Фото: Ирина Начарова

В Башкортостане доярка получила диплом и ценный подарок, а еще - уверенность в своих силах.

- Я учусь на зоотехника, рада, что в плане профессии у меня все гладко идет. Я из села теперь никуда, мои папа и мама здесь, дочка подрастает, ходит в сельскую школу. Я здесь родилась и выросла, Шихобалово - моя Родина, - говорит Марина Сергеевна.

В дальнейшем Марина Щепетова планирует продолжить обучение в институте, благо - руководство поддерживает молодых сотрудников, которые получают высшее образование.

СПРАВКА

АО «Шихобалово» - одно из ведущих сельхозпредприятий в регионе, образовано в 1964 году. В этом году сельскохозяйственная организация отмечает 55-летний юбилей.

Главный профиль - производство молока высшего качества с насыщенным сливочным вкусом, которое пользуется особым спросом у переработчиков.

Начиная с 2006 года в хозяйстве построили 2 животноводческих комплекса на 3 тысячи голов дойного стада. Также в АО «Шихобалово» ввели газовую заправку на газомоторном топливе, построили комплекс хранения зерна на 5000 тонн, цех по переработке рапса.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий акционерного общества составляет более

12 000 гектаров. Поголовье крупного рогатого скота голштино-фризской породы коров составляет 7 500 голов, в том числе дойное стадо более 3000 голов.

В АО «Шихобалово» ежедневно производят 85 тонн молока, это самый высокий показатель во Владимирской области.

Дорогие земляки, уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

От всего сердца благодарю вас за высокий профессионализм, каждодневное служение избранному делу. Работать в сельском хозяйстве было нелегко во все времена, это тяжелый ежедневный труд, заслуживающий признания и уважения. Я искренне уважаю вас за беспримерное трудолюбие, природную мудрость, терпение и рачительное отношение к своему делу.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, претворения в жизнь намеченных планов, счастья и благополучия!

С уважением, Анатолий Сергеевич Монастырский, генеральный директор АО «Шихобалово».