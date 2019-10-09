Рецепт золотого молока из Рождествено

Под чутким руководством

Наталья Ивановна Ершова в 5.45 уже в служебном кабинете. Ждет своих подчиненных на планерку. Утро задает темп каждому дню. И так - с 1993 года, когда за агронома-химика единогласно проголосовали все и Ершова стала председателем тогда еще колхоза имени Ленина.

Эта хрупкая женщина усилием воли установила на предприятии новые правила - строгое табу на пьянство и тунеядство. Соблюдение этих основ, а также строгий контроль за качеством работы за четверть века превратило среднее хозяйство в образцовое.

Ирина Лемешкина, Лидия Леонова, Андрей Шелудько.Фото: Ирина Начарова

«Строгая, но добрая, как мама», - так отзываются о ней люди. С этим мнением согласен и главный инженер-энергетик Масюков Максим Александрович.

- Наталья Ивановна всегда воспринимает наши проблемы, как свои, всегда готова помочь. Она задает нам настолько высокую планку, что невольно хочется соответствовать и решать все более сложные задачи, - говорит Максим Александрович Масюков, главный инженер-энергетик ЗАО «Имени Ленина».

Коммунизм, о котором так долго мечтали в нашей стране, построили в ЗАО «Имени Ленина». Основной доход здесь получают с производства молока и продажи элитного племенного скота. Доярки, телятницы, трактористы, водители - все 176 работников хозяйства получают, в среднем, более 40 тысяч рублей.

Светлана Убейкобылина, зоотехникФото: Ирина Начарова

- Мы всю жизнь создаем условия для того, чтобы люди не думали ни о чем, только о том, чтобы хорошо работать. В том числе, предоставляем благоустроенное жилье для своих работников. Бесплатные тренажерный зал, бассейн, отдых в санатории, материальная помощь для поездки на море - и все это за честный труд, - поделилась с нами Наталья Ивановна Ершова, генеральный директор ЗАО «Имени Ленина».

В Рождествено нам показали целую улицу из 12 коттеджей. А в этом году опять будет новоселье: 10-квартирный дом готов принять работников хозяйства. Жилье сдают под ключ: с ламинатом, обоями и качественной сантехникой.

- Мы занимаемся благотворительностью, помогаем нашей школе, ФАПам, Дому культуры, ребятишкам из детского сада, не забываем и про наших пенсионеров-ветеранов, два раза в неделю привозим им свежее молоко, - рассказала нам генеральный директор.

Все, кто работают в хозяйстве более трех лет, каждый месяц бесплатно получают 20 литров молока, 10-15 кг мяса, а еще сосиски, сардельки, колбасы, тушенку и прочие продукты. Производят мясную продукцию под собственным брендом «Буренка из Рождествено» по строгим ГОСТам - мясо, специи и - все, никаких добавок! Кстати, владимирцы с удовольствием покупают эти натуральные продукты на рынке «На Чайковского».

Новый комбикормовый заводФото: Ирина Начарова

Мы приехали в поле, где идет уборка кукурузы на корма, в обед. Нас встретили радушно. Мужчины солидные, от работы не бегают, наоборот, стараются сами перевыполнить план. Вместе дружно работают Альберт Сергеевич Никитин, водитель КАМАЗа 2 класса, Александр Владимирович Осипенко, машинист-тракторист 1 класса. Старожилы «ЗАО имени Ленина» - Алексей Николаевич Чистов, который трудится машинистом-трактористом уже 14 лет, Василий Викторович Бердников и его брат-близнец Евгений Викторович уже десять лет помогают родному сельхозпредприятию успешно выполнять поставленные задачи.

Кстати, обычное меню в ЗАО «Имени Ленина» мало отличается от ресторанного: суп гороховый, рис, котлета, салат «Оливье». Помимо этого кетчуп, майонез, хлеб и чай. За все это работник платит … 10 рублей в день.

- Мы еще и лечим своих людей в лучших медцентрах региона бесплатно. Каждый работник может обследоваться на сумму

20 000 рублей ежегодно. Кроме того, мы оплачиваем дорогостоящие операции, выделяем материальную помощь в случае необходимости. За свой счет учим сотрудников в колледжах и вузах, - говорит Ершова.

Лариса Гусева, Максим Шарыкин, Александр Почепко, Нонна Калинина - работники цеха по переработке мясаФото: Ирина Начарова

Буренка из Рождествено

Колхоз с советским названием и до Натальи Ивановны производил молоко, но именно при Ершовой оно стало «золотым». Вкусное и качественное молоко дают только наши коровы, - говорят в Рождествено.

Коровы черно-пестрой голштинизированной породы, величавые, с большим выменем, радуют хорошими удоями. В сутки в ЗАО «имени Ленина» производят 60 тонн молока. Условия для животных созданы идеальные, это отмечают даже иностранцы, у которых постоянно учатся специалисты.

Посмотреть на образцово-показательное хозяйство приезжают российские и иностранные делегации. А чиновники Министерства сельского хозяйства были настолько удивлены увиденным, что решили открыть на базе сельхозпредприятия центр по племенной работе.

Кстати, в 2018 году ЗАО «Имени Ленина» в Москве удостоили Золотой медали и Дипломом ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» - за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

- Мы своих кормилиц бережем, у нас строжайше запрещено даже прикрикнуть на животных, - поделилась с нами Светлана Владимировна Убейкобылина, зоотехник ЗАО «Имени Ленина».

Для своих работников в ЗАО «Имени Ленина» строят дома.Фото: Ирина Начарова

Светлана Владимировна работает здесь с 1998 года. Под ее наблюдением каждый день 5500 голов стада. Говорит, работа - любимая. Здесь вообще работают люди, которым это дело по душе. Без любви с животными никак нельзя. Это знают и телятницы - Ирина Валерьевна Николаева и Вираника Шарыкина, и операторы машинного доения Ирина Геннадьевна Лемешкина, Лидия Николаевна Леонова, Андрей Владимирович Шелудько.

Дружная бригада на уборке кормовыхФото: Ирина Начарова

Подарок к празднику

День работника сельского хозяйства в Рождествено встретят, как всегда, на рабочем месте. И только после завершения всех полевых работ для работников будет устроен праздник.

Октябрь ознаменуется еще одним важным событием. Из Италии привезут оборудование для нового комбикормового завода, который построили в этом году.

- Благодаря оборудованию наших итальянских партнеров, мы получим продукт нужного качества. Это позволит нам увеличить производство молока и мяса, - поделилась с нами Наталья Ивановна.

В ЗАО «Имени Ленина» все работает как часы. Методично и круглосуточно. А секретом успеха является - любовь к своему делу и месту, где ты живешь.