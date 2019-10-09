В поселке под Суздалем семья с девятью детьми из-за пожара осталась без дома

Двухэтажный частный дом в поселке Семеновское-Красное Суздальского района загорелся в середине дня 8 октября. Горел второй этаж деревянного здания, обшитого сайдингом. В 14.38 сообщение о пожаре поступило спасателям, и на место выехали пожарные подразделения. Как выяснилось позже, огонь обнаружили слишком поздно и спасателей вызвали с большим опозданием. Из-за этого к моменту прибытия сотрудников МЧС горел уже весь дом площадью 150 квадратных метров.

К счастью, в огне никто не пострадал. Все 12 человек, которые находились в доме в момент начала пожара, к прибытию спасателей уже выбрались самостоятельно. Среди них было 9 детей - в доме жила многодетная семья. Всего в доме зарегистрировано 20 жильцов.

В доме сгорела кровля, внутренняя отделка и почти все вещи. Огонь тушили около часа. Самое печальное, что таких серьезных последствий можно было бы избежать - в сентябре во время профилактического рейда многодетной семье предложили бесплатно установить пожарный извещатель, который среагировал бы на дым и вовремя предупредил жильцов.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Однако семья отказалась устанавливать извещатель, а принудительно это сделать невозможно. Причем семья не относится к разряду неблагополучных, дом содержался в хорошем состоянии, там даже были установлены пластиковые окна.

Многодетная семья переехала в пункт временного размещения, дальше ее проблемы с жильем будет решать местная суздальская администрация.

КСТАТИ

Пожарные извещатели сотрудники МЧС бесплатно предлагают установить всем малоимущим, многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям граждан. Для этого надо обратиться в управление МЧС по месту жительства. Такие извещатели реагируют на задымление на начальном этапе, когда огонь еще только разгорается, и дают время спастись и потушить пламя до того, как оно охватит весь дом.