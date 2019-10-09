2019-10-09T13:03:20+03:00
Общество

В Муроме подростки и отец школьника подрались из-за взорванной петарды

Школьник бросил ее прямо под ноги маленькой девочке
Ирина Мальцева
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Фото: скриншот видео из паблика &quot;Подслушано в Муроме&quot;Фото: скриншот видео из паблика "Подслушано в Муроме"Фото: ВКонтакте
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Кровавая драка произошла в конце сентября около половины шестого вечера в Муроме, на детской площадке в парке 50-летия Советской власти. Этот парк давно стал местом отдыха для окрестных жителей: здесь гуляют с детьми, сидят на лавочках пенсионеры, выгуливают собак… И здесь же любят проводить время подростки.

В последнюю субботу сентября, пользуясь хорошей погодой, на детской площадке собрались и семьи с детьми, и компании подростков из двух школ - №№19 и 20. Как рассказали в паблике «Подслушано Муром» очевидцы, семиклассники и восьмиклассники из одной компании стали развлекаться, взрывая на детской площадке петарды рядом с другими детьми. По словам муромлян, один из школьников бросил петарду около девочки помладше, буквально ей под ноги. Старшеклассники из соседней школы сделали им замечание, и якобы один из подростков дал подзатыльник мальчику, швырнувшему петарду. Обиженный парнишка побежал жаловаться отцу, а тот пришел на разборки.

- Мужчина этот знал, что его сын сделал, и пришел к ним разбираться в состоянии алкогольного опьянения, - уверяет горожанка Яна Весельская.

Первым нападать на юношу, ударившего его сына, мужчина не стал, решив сначала поговорить, но школьник встретил его агрессивно, угрожал, ругался матом, а потом и ударил взрослого. Завязалась драка, к которой подключились и другие подростки. Разнимать потасовщиков многочисленные свидетели не стали. Вместо этого сняли драку на видео, которое позднее выложили в соцсети, а самые ответственные обратились за помощью.

- В полицию звонили три раза, - вспоминает муромлянка Ольга Тихонова. – Потом приехала полицейская машина, разогнали толпу, кого-то забрали.

Случившееся бурно обсуждают в соцсетях. Мнение разделились: кто-то бурно поддерживает старшеклассников, попытавшихся навести порядок, но большинство резко осуждают школьников за отсутствие уважения к взрослым. Мол, петарды взрывать рядом с детьми, конечно, перебор, и мужчина не совсем прав, но нельзя же на взрослых повышать голос, да еще и матом кричать!

- Я в свои 27 лет даже помыслить не могу, чтобы толкнуть человека старше себя, а они его прямо били! – возмутилась одна из горожанок.

Кстати, муромляне рассказывают, что хотя парк отреставрировали и обустроили, там частенько взрывают петарды, выпивают компании и вспыхивают драки.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сейчас проводится проверка по факту драки на детской площадке, после этого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. По закону на проверку выделяется десять дней, но при необходимости срок может быть увеличен. Школьники и их родители также написали заявление в полицию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Любителей запускать фейерверки среди зданий, домов, людей или травы могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности или за нарушение режима тишины, если с пиротехникой развлекаются в ночное время. Минимальное предусмотренное наказание – штраф две тысячи рублей, но на первый раз могут ограничиться предупреждением.

При этом специально отведенных мест для использования пиротехники в Муроме нет. Где это делать, если петарды открыто продаются в городе?

ИСТОЧНИК KP.RU

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