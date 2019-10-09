2019-10-08T17:58:24+03:00
Общество

Во Владимире пенсионеров бесплатно научат финансовой грамотности

Банк России устраивает образовательный лекторий
Вероника ПАНИНА
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Курс состоит из четырех занятийКурс состоит из четырех занятийФото: Артем КИЛЬКИН
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9 октября во Владимире стартует образовательный проект Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности». Идея в том, чтобы научить пенсионеров, пожилых людей и всех желающих пользоваться современными банковскими услугами и цифровыми технологиями в финансовой сфере.

Курс состоит из четырех занятий. На них специалисты расскажут, как вести учет доходов и расходов, безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии и не стать жертвой мошенников.

Программа курса:

«Экономия для жизни» (как правильно делать сбережения, получать дополнительный пассивный доход и вести учет своих трат);

«Банковские услуги» (как выбирать банк, как оформлять кредиты и займы);

«Удаленный доступ к услугам» (как пользоваться онлайн-банкингом и оплачивать услуги через интернет);

«Правила безопасности» (как распознавать мошенников, финансовые пирамиды, какие правила кибергигиены необходимо соблюдать).

Лекции пройдут 9, 16, 23 и 30 октября на площадке Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3. Начало в 11:00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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