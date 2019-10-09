“Молодой, но свой»: во владимирских больницах ведут прием и ходят по вызовам фельдшеры

Во владимирских поликлиниках появились молодые медики. Ожидая приема у кабинета врача в филиале первой городской поликлиники на Благонравова, бабушки оживленно обсуждали молодого фельдшера, которой пришел к пациентке домой по вызову.

- Домофон звонит. Смотрю в глазок - молодой паренек. Я спрашиваю - Вы кто? А он отвечает - доктор. Ой, я подумала, что мошенник. Какой-такой врач - ему на вид лет 18. Но я открыла. Стоит парень с рюкзаком наперевес, - рассказала бабуля.

А другая ее спрашивает: - Ну дельный хоть в итоге-то?

- Еще какой дельный,- отвечает бабушка. - Внимательный. Осмотрел, лечение назначил. Серьезный такой парень.

Этого дельного и серьезного фельдшера из филиала на Благонравова зовут Кирилл Викторович Емельянов. Ему всего 22 года, рассказала старшая медсестра Ирина Брызгалова.

- Он только колледж закончил. Пришел к нам работать на полную ставку. Ходит по вызовам пока. У нас же врачей не хватает. Терапевтических участков 14. Врачей - 6 человек, из них один - в отпуске, другая - на больничном. Конечно нам нужны молодые кадры. У нас в филиале три фельдшера.

Исполняющая обязанности главного врача первой городской поликлиники Ольга Шишкова рассказала, что в медицинском учреждении сейчас ведут прием и ходят по вызовам 9 фельдшеров. Двум из них по 22 года, выпускники колледжей. Одного взяли на работу с августа, другую - с сентября этого года.

- Очень перспективные ребята. Мы держимся за них. И потом, в соответствии с приказом Минздрава на фельдшеров можно возлагать отдельные функции лечащего врача. Т.е. фельдшеры имеют право осматривать пациентов и назначать им лечение, - отметила Ольга Шишкова.

Руководство первого городской поликлиники уверяет,что сложных пациентов молодым специалистам не дают. И пугаться их не нужно. Ребята хотят работать и отзывы пациентов положительные.

- У нас есть фельдшер на Ново-Ямской, Максим Мамонтов. Ему 26 лет. Он ведет прием. Так бабушки от него в восторге. Звонят и просятся к нему, - рассказала Ольга Шишкова.

- Хороший парень. Внимательный. На любой вопрос ответит и все объяснит. Нам нужны такие кадры. Вы знаете, наш участок так долго был без постоянного врача, мы мучались. А теперь у нас есть молодой, но свой. Мы очень довольны, - поделилась своим мнением пациентка Светлана Старова.

- Нам молодых спугнуть нельзя. Они учатся. Ну надо же с чего-нибудь начинать, - считает пациентка Елена Александрова.

Молодых специалистов сейчас набирают и обучают во всех городских больницах. Врачи в возрасте с появлением компьютеров поуходили на пенсию. Поэтому не стоит бояться новоиспеченных фельдшеров.