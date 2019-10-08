Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ»

4 октября во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Конкурсная комиссия из 138 компаний региона выбрала всего 14 организаций, которые продемонстрировали лучшие результаты работы и до 31 августа 2019 года набрали наибольшее количество баллов.

К победителям с приветственным словом обратился директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский. Он отметил основные критерии, по которым шел отбор претендентов.

- Это компании, которые не имеют просроченной задолженности, своевременно оплачивают электрическую и тепловую энергию, уделяют большое внимание энергосбережению, повышению энергоэффективности домов, установке приборов учета - индивидуальных и общедомовых, что позволяет повысить эффективность и качество обслуживания наших жителей. Важный критерий, который также стоит отметить, - отсутствие судебных споров. Поэтому я благодарен всем компаниям, которые приняли участие в этом конкурсе, ставшем уже традиционным, - сказал директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Отсутствие просроченной задолженности на 1 мая 2019 года - это первый критерий, по которому изначально шел отбор компаний на конкурс. В результате из 970 организаций было отобрано 138 управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. В течение летнего периода конкурсная комиссия оценивала претендентов по балльной системе.

Валерий Маковский награждает лучшие управляющие организации регионаФото: Ирина Начарова

В результате безоговорочную победу одержало ООО «Жилищная компания» города Владимира, эта компания набрала максимально возможные 30 баллов. Еще 13 участников поделили между собой второе и третье места.

Победителю директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский вручил сертификат на установку современной детской игровой площадки во дворе одного из обслуживаемых домов. Игровой комплекс обещали установить до конца года.

- Победа в конкурсе является важным достижением не только для компании, но и для всех наших жителей. Детскую площадку мы установим рядом с домом 3-в по улице Михалькова, здесь расположены шесть наших домов, и мы рады, что дети смогут играть все вместе. Собираемость платежей у нас составляет 97,5 %, в ведении 27 домов. Есть планы улучшить энергоэффективность, фонд старый, уже начали работу в этом направлении, - рассказал нам Николай Владимирович Угодин, директор ООО «Жилищная компания» г. Владимира.

Второе место в конкурсе заняли две управляющие компании и одно ТСЖ. Организации получили сертификаты на благоустройство дворовых территорий: во дворах будут установлены лавочки. Светлана Адольфовна Андреева, которая 14 лет назад возглавила ТСЖ «Мое жилье», говорит, что идти вперед помогают в том числе такие конкурсы.

- Я сделаю копии диплома и повешу на все подъезды, чтобы жители всех 54 квартир дома знали о нашем признании. Мы маленькие, но мы смогли! - поделилась с нами Светлана Адольфовна Андреева, председатель ТСЖ «Мое жилье».

Второе почетное место в конкурсе заняла ООО «Управляющая организация» из города Гусь-Хрустальный, в ведении которой 84 дома. Генеральный директор Александр Владимирович Цветков работает в сфере ЖКХ уже 38 лет, он поделился секретом победы в конкурсе.

- Энергосбережение для нас - не пустой звук, эффект есть, и его видят люди. Энергосберегающее освещение у нас работает во всех подъездах, установлены датчики движения. Жильцы знают, что это их деньги, их надо экономить, как и личный бюджет, - сказал Александр Владимирович Цветков, генеральный директор управляющей организации г. Гусь-Хрустальный.

9 ТСЖ и одна управляющая компания получили сертификаты на энергоаудит многоквартирного дома. По его результатам эксперты дадут заключение, в котором будут предложены мероприятия по повышению энергоэффективности жилого фонда.

В церемонии награждения победителей приняла участие зам. директора департамента ЖКХ администрации Владимирской области Марина Владимировна Садофьева. Она отметила, что позитивные новости в сфере ЖКХ сегодня, к сожалению, большая редкость, и поблагодарила руководство Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за актуальный и важный конкурс.

- Это одно из тех немногих мероприятий, где отмечают лучшие управляющие компании и ТСЖ региона. Это очень трудно добросовестно исполнять свои обязанности по оплате коммунальных платежей ресурсоснабжающим организациям. Но, поверьте, это очень важно, ведь эти средства необходимы для того, чтобы круглосуточно поддерживать инфраструктуру городов и районов области, - отметила Марина Владимировна Садофьева, зам. директора департамента ЖКХ администрации Владимирской области.

КСТАТИ

Рейтинг конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ»

1 место - ООО «Жилищная компания» г. Владимир.

2 место - ООО «Управляющая организация» г. Гусь-Хрустальный, ООО «Альтаир-Плюс» г. Владимир, ТСЖ «Мое жилье» г. Владимир.

3 место - ООО «УК «ЖКО Роско» г. Ковров, ЖСК-157

г. Владимир, ТСЖ «№ 71» г. Владимир, ТСЖ -118 г. Владимир, ТСЖ №124 г. Владимир, ТСЖ «Идеал» г. Гусь-Хрустальный, ТСЖ «Новый Век» г. Гусь-Хрустальный, ТСН «Муравейник» г. Гусь-Хрустальный, ТСЖ «Альянс» г. Ковров, ТСЖ «Возрождение» г. Кольчугино.