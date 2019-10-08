Первый осенний снегопад оборвал провода в девяти районах Владимирской области

Ночью 6 октября Владимирскую область завалило снегом. Плюс к этому — на улице бушевал дикий ветер, порывы которого доходили до 20 м/с, а вперемешку со снегом шел дождь. Из-за этого в девяти районах Владимирской области не было света. Провода заменяли в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском районах, а также рядом с микрорайоном Юрьевец.

- К оперативному реагированию были готовы 117 бригад в количестве 525 человек и 201 единица техники. Все укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Владимирэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии, - сообщали энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» 6 октября. В итоге 7 октября, когда ветер оборвал провода, работали 17 бригад в количестве 49 человек и 18 единиц техники — этого хватило, чтобы восстановить электроснабжение.

Обратите внимание на подоконникФото: Валерия ПРОНИНА

Но все же нашлись возмущенные жители, которые без света провели целые сутки. Так, в соцсетях пользователи пишут, что в домах поселка Вяткино температура снизилась до 15 градусов. Еду разогреть было не на чем, так как весь день отсутствовало электричество.

Сейчас энергетики находятся на связи с администрациями районов и подразделениями МЧС и «мониторят» метеообстановку.