2019-10-07T17:51:39+03:00
Общество

Первый осенний снегопад оборвал провода в девяти районах Владимирской области

Люди сутки были без света
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Боголюбовский лугБоголюбовский лугФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
Изменить размер текста:

Ночью 6 октября Владимирскую область завалило снегом. Плюс к этому — на улице бушевал дикий ветер, порывы которого доходили до 20 м/с, а вперемешку со снегом шел дождь. Из-за этого в девяти районах Владимирской области не было света. Провода заменяли в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском районах, а также рядом с микрорайоном Юрьевец.

Юрьев-Польский Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Юрьев-ПольскийФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

- К оперативному реагированию были готовы 117 бригад в количестве 525 человек и 201 единица техники. Все укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Владимирэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии, - сообщали энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» 6 октября. В итоге 7 октября, когда ветер оборвал провода, работали 17 бригад в количестве 49 человек и 18 единиц техники — этого хватило, чтобы восстановить электроснабжение.

Обратите внимание на подоконник Фото: Валерия ПРОНИНА

Обратите внимание на подоконникФото: Валерия ПРОНИНА

Но все же нашлись возмущенные жители, которые без света провели целые сутки. Так, в соцсетях пользователи пишут, что в домах поселка Вяткино температура снизилась до 15 градусов. Еду разогреть было не на чем, так как весь день отсутствовало электричество.

Сейчас энергетики находятся на связи с администрациями районов и подразделениями МЧС и «мониторят» метеообстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
В Гороховце следователи завершили расследование смерти сгоревшего мальчика
В Муроме предприниматель незаконно торговал стерлядью
Департамент инвестиций возглавил Денис Давыдов
Муромская самбистка завоевала бронзовую медаль первенства России по самбо
Во Владимирской области откроют 8 отделений дневного пребывания для пожилых
Владимирцам предлагают выбрать лучшего участкового
Пожилой муромлянин украл детали станка
Во Владимире 6-летний ребенок выпал с третьего этажа
Во Владимире скончался председатель территориального избиркома Григорий Любишев
Житель Струнино попал под грузовой поезд
Во Владимире открылась сезонная ярмарка-выставка
Владимирцы установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»
В Юрьев-Польском братья подожгли семь домов
Муромлянка обиделась на знакомого и оклеветала его
У владимирского осужденного нашли в губке для мытья посуды телефон
Пожар во владимирской пятиэтажке: спасатели эвакуировали двоих детей и пятерых взрослых
Во Владимире рядом с новостройками 10 человек тушили вагончик