2019-10-07T17:47:56+03:00
Общество

Пока спасатели снимали кошку с дерева, жители снизу учили их это делать правильно

Ковровские сотрудники МЧС полезли за несчастным зверем на тонкие веточки
Ирина Мальцева
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Фото Михаила БыковаФото Михаила Быкова
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5 октября жители многоэтажки в Коврове позвонили спасателям - кошка сидит на дереве и не может слезть! Хозяева не смогли сманить любимицу даже лакомствами. Дежурная смена спасателей отправилась на помощь к бедолаге, однако оказалось, что снять засевшего на дереве питомца непросто.

- Обычно коты сползают сами, после определенной отсидки. Но тут кошка забралась так, что задние лапы были за веткой, через которую она самостоятельно не смогла бы их перекинуть. Мы поставили служебную машину вплотную к дереву, а на машину трехколенную лестницу на полный вылет, один из спасателей полез к кошке. Но, хотя высота немаленькая, достать до нее было проблематично даже стоя на последней ступеньке. Вытянутой руки не хватало прям совсем чуток, - рассказал сотрудник поисково-спасательного отряда города Коврова Михаил Быков.

Пока сотрудники МЧС пытались добраться до питомца, вокруг собрались любители зрелищ. И пока спасатель балансировал на последней ступеньке, одной вытянутой руке держась за дерево, а другой пытаясь вытянуть кошку, которая сопротивлялась и пыталась царапаться, щедро давали советы. Как вспоминают ковровские спасатели, каждый из стоявших внизу знал, как надо снять зверюшку и давал советы, за что схватить и куда тянуть.

После нескольких попыток кошку получилось схватить за холку. Оказавшись в руках спасателя и прижавшись к нему, черно-белая Маня сразу успокоилась и благополучно спустилась за пазухой мужчины вниз, к хозяевам.

Как говорит Михаил Блинов, спасение животных - неотъемлемая часть работы спасателей. Этим летом они вытаскивали из вентиляционной шахты в многоэтажке галчонка, снимали котенка с козырька подъезда, убирали осиные гнезда из гаражей из детских садов. Ковровским спасателям доводилось помогать и более экзотическим животным: им доводилось снимать застрявшего на дереве молодого ястреба-стервятника, которого чуть не заклевали вороны, и ловить забежавшего в частный дом хорька. Кстати, выручать животных спасатели не обязаны, но если в это время нет других вызовов, а без их помощи точно не обойтись – стараются не отказывать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На днях ковровским спасателям поступил еще один вызов – их просили снять кошку, четыре дня просидевшую на дереве улице Лопатина. Но там помочь животному, засевшему на десяти метрах над землей, сотрудники МЧС не смогли. Приехавшая на вызов дежурная бригада обнаружила стоявшую прямо под деревом машину. Найти владельцев не удалось, а когда спасатели полезли на дерево, ветки стали падать на припаркованный автомобиль и могли повредить его. Неравнодушные горожане собираются найти хозяев и попросить и переставить автомобиль, а после этого спасатели готовы прийти на помощь кошке еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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