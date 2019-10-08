В Суздале прошли сразу две осенние ярмарки

В субботу в Суздале одновременно прошла традиционная Евфросиньевская ярмарка (она была возрождена в Суздале более 10 лет назад) и ярмарка ремесленников - она состоялась впервые.

Ефросиньевскую ярмарку называют праздником урожая. Она каждый год собирает под одним небом на Торговой площади продавцов не только из области, но и со всей страны. В минувшую субботу на торговой площади доминировали, конечно, продукты питания.

Картошка, яблоки, лук, капуста - это само собой. Но особой популярностью пользовалась палатка с местными сырами. Суздальский сыровар Владимир Ануфриев – обладатель «серебра» на всероссийском баттле сыроваров в Москве. Его мама, отметившая в воскресенье 90-летие, полвека назад была старшим специалистом на Суздальской сыроварне. Сын - последователь семейных традиций, несмотря на «непрофильное» образование: он окончил Гнесинку. А его дочка учится в Италии в консерватории при «Ла Скала», куда ее пригласили, как потрясающую скрипачку.

На ярмарке товарищ Ануфриев радовал покупателей разными сырами, среди которых были авторские на козьем и коровьем молоке – «Пьяная коза» и «Пьяная буренка». Цена не потрясала величиной - 150 рублей за 270 граммов. Это сыр, выдержанный в домашнем крымском вине!

Но не сырами едиными! Хотите сала? Пожалуйста, по 450 рублей за килограмм, а свинина холодного копчения – по 600. А на прилавке ново-александровской перепелиной фермы можно было купить 4 копченые перепелиные тушки по 250 рублей.

Колоритный гость из Казани торговал сладостями, во главе которых был чак-чак. Вкусности татарских братьев шли от 50 рублей. Из необычных сладостей - елово-мятное варенье.

В 10-ти метрах от Торговой площади прямо на временно закрытом участке улицы Ленина из машин торговали «крупной артиллерией» - капуста засолочного сорта «Слава» шла по 20 рублей за кило, по той же цене шли и морковь со свеклой.

Для детей и даже взрослых на площади работали карусели и челночные качели 18-19 веков «Закрутиха». Ну и петушки на палочке никто не отменял, сахарная вата появилась в этом году.

Параллельно с этой ярмаркой в километре (Туркомплекс «Суздаль») проходила ярмарка ремесленников Владимирского региона. Там были, конечно, некоторые наименования продуктов (например, сбитни с медовухой). Ярким «пятном» ярмарки ремесленников стали показательные выступления местных казаков, которые плетьми и шашками играючи разделывались с наполненными водой пластиковыми бутылками.