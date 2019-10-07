Владимирцы стали в три раза чаще обращаться за ежемесячной выплатой из материнского капитала

Ежемесячная выплата из материнского капитала во Владимирской области полагается семьям, где доход на человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума - сейчас это около 16 тысяч рублей в месяц. Выплаты можно получать с момента рождения второго ребенка и до достижения им полутора лет. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму в регионе, на данный момент он равен 10768 рублей.

Как сообщают во владимирском отделение Пенсионного фонда, за девять месяцев 2019 года за выплатой обратилось 724 семьи. Это в три раза больше, чем за такой же период прошлого года, а расходы на предоставление выплат семьям выросли в этом году еще больше, в 4,2 раза, и составили к октябрю более 56 миллионов.

Всего за время реализации программы ежемесячных выплат из материнского капитала за предоставлением средств обратились 1129 семей. За 18 месяцев (если выплата начисляется весь срок) они получат по 180 000 рублей, то есть почти половину полагающегося материнского капитала. Очевидно, малообеспеченные родители считают, что выгоднее получать деньги прямо сейчас, когда они нужны на детей, чем тратить их на ипотеку (которая может быть и не по силам) или вкладывать в пенсию мамы (с которой непонятно что будет после очередных реформ).

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента рождения второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. Заявление на ежемесячную выплату принимается в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Обратиться за выплатой также можно через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году. Согласно им максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя прожиточными минимумами. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.