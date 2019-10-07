Владимирские активисты будут добиваться отмены нового генплана города через суд

Изменения в генплан Владимира, которые большинством голосов утвердили депутаты горсовета в конце сентября, приводят экологов-активистов в ужас. Больше всего общественность возмущает грядущая застройка луга около парка «Дружба» и появление участка офисной застройки в садах у ДТЮ. Кроме того, общественники уверены, что изменения внесли в генплан с нарушениями: окончательный вариант не был представлен владимирцам, изменения не были согласованы Министерством культуры из-за некорректного отображения границ памятников ЮНЕСКО - Успенского и Дмитриевского соборов, не были учтены предложения жителей, высказанные в прошлом году на общественных слушания…

Генплан Владимира на круглом столе обсудили архитекторы, общественники, экологи и чиновники.Фото: Ирина Мальцева

Недовольство простых жителей разделяют и профессионалы. Все это обсудили на совещании в конце недели.

Куда впихнуть 6 миллионов метров жилья?

В городе может появиться еще больше унылых домов.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Основные претензии архитекторов к генплану Владимира – отсутствие конкретики. Вопросов больше, чем ответов. Непонятно, где появятся новые кварталы, какие дороги будут туда вести и где появятся новые школы – места под них просто не обозначены.

- Благоустройство – это больше, чем просто открытие новых скверов. Должна быть комфортная квартира, дороги, школы, сады, скверы и парки рядом, должна быть транспортная доступность. Когда все эти аспекты решены хотя бы в генплане, есть надежда, что город будет комфортным, - говорит Николай Волков, главный архитектор «Владимиргражданпроект», заслуженный член «Союза архитекторов России». – Владимир – город растущий, генпланом предусмотрено строительство почти 6 миллионов квадратных метров жилья. Для сравнения – сейчас в городе всего 9 миллионов. Где его будут строить? Это ключевой вопрос. Решил, где жилье – сразу понятно, где прокладывать инженерные коммуникации, строить дороги, детские сады и школы. Но в генплане не отражено ни где будут строить, ни плотность застройки.

Вопросы у специалистов вызвало и отсутствие в генплане мест для будущего строительства школ, хотя написано, что их количество планируют увеличить. Но места не обозначены, а ведь согласно градостроительным и санитарным нормам, а также областным нормативам школу нельзя воткнуть, где попало. Например, ее пешеходная доступность не должна быть больше 500 метров. Не обозначено в генплане и место, где построят мусоросортировочную станцию, предусмотренной территориальной схемой обращения с отходами.

Пробираться будем дворами и огородами

На улице Сперанского дорогу собираются построить уже несколько лет.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Как говорят специалисты, если объекта нет в генплане – значит, его и не построят. Так вот, в генплане не предусмотрены новые дороги, которые обеспечат комфортную жизнь людям при точечной застройке. Уже сейчас город задыхается от пробок, Доброе, улица Диктора Левитана и Юго-Западный район стоят практически круглосуточно, а с появлением новых многоэтажек ситуация только ухудшится. На улице Жуковского, на месте бывшего СНТ «Текстильщик», собираются строить жилые дома, но новых дорог строить не планируют. Добраться до новостроек владимирцы смогут только через дворовые дороги уже построенных по соседству домов, а это неудобно для горожан, небезопасно для гуляющих во дворе детей и чревато пробками.

Непонятна для специалистов и ситуация с транспортной доступностью в Юго-Западном районе, около парка «Дружба», где по новому генплану вырастут многоэтажки. Предполагается, что выезжать обитатели высоток будут через Южный объезд, строительство которого генпланом предусмотрено.

- Я в градостроительстве 42 года, о Южной магистрали я слышу 50 лет. Не верю я в нее, это настолько дорогое удовольствие, - признается Николай Волков. – А без нее это будет тупиковая улица. Уже сейчас Верхняя Дуброва не справляется с потоком транспорта, а с увеличением застройки он только увеличится и улица встанет.

Зелени не будет?

Заклязьменские далиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Сегодня во Владимире на каждого жителя приходится три квадратных метра зелени при норме 16 метров. Если верить генплану, через двадцать лет ситуация улучшится и каждому владимирцу достанется аж 17 метров деревьев и кустарников. Но профессионалы настроены скептически.

- Нет перечня объектов зеленого строительства, которые должны быть, только общие слова. Непонятно, что они имеют в виду. Обозначена зеленая зона 124 гектара в пойме Клязьмы. Что это такое, что там за объекты? В какой степени они удовлетворяют потребности горожан, соответствуют нормативам? Ничего на эту тему нет. Во Фрунзенском районе зеленая зона 103 гектара – это что? Можно предполагать, что остальные вопросы в генплане решены также формально, - отмечает Евгений Бирюкова, бывший главный архитектор Владимирской области.

Активистов беспокоит, что все зеленые зоны расположены за пределами города – в Мостострое, рядом с ТЭЦ. А места, где в городе предполагалось создать зеленые парки, уходят под застройку. Так около бывшего рынка «Факел» когда-то планировался парк, а теперь там построили многоэтажки. Занять высотками собираются и луг около парка «Дружба». Сейчас начался процесс присвоения этому месту статуса особо охраняемой природной территории, но если стройка начнется, погибнет как уникальный природный ландшафт, так и древняя дубовая роща вместе с редкими растениями – весенними первоцветами и мытником Кауфмана. Горожане боятся, что если луг рядом с парком застроят, то под угрозой окажутся и другие островки зелени неподалеку от Владимира.

- Не только специалисты, но и жители должны понимать, что будет строиться, где и когда. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем точечную застройку и не видим, куда уходят зеленые территории. Генпланом не предусмотрен и «зеленый пояс» вокруг города, за который мы столько бились, - говорит Галина Есякова, руководитель Владимирского отделения Всероссийского общества охраны природы.

Активисты решили направить коллективное обращение в областной департамент строительства и архитектуры, где уже отметили, что подобные вопросы поднимались и на градостроительном совещании у губернатора, а обращения владимирцев достаточно для проведения проверки. Если же вмешательство департамента не поможет, активисты готовы обратиться в суд.