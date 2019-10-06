2019-10-04T18:15:31+03:00
Общество

Лисы во Владимире: рыжие хищники выходят к людям не только из-за бешенства

Если им не хватает корма, то они лазят на городских помойках
Валерия ПРОНИНА
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Не приближайтесь к лисам. Фото из группы "Типичный Владимир"Не приближайтесь к лисам. Фото из группы "Типичный Владимир"
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Пару дней назад во Владимир вновь заглянула лиса. На этот раз ее сфотографировали у гаражей на ул. Красносельской. Специалисты говорят, что просто так лисы в города не выходят. Тут две основные причины визита: либо рыжая больна бешенством, либо в лесу ей не хватает корма. Но, как правило, лисы выходят к мусорным контейнерам зимой, а сейчас в лесной чаще еще можно найти пропитание. Значит, лиса попалась бешеная.

- Вообще бешеных лис можно распознать по текущим слюням, агрессивному поведению. А в этой ситуации уже настораживает то, что она вышла к людям. Лиса запросто может укусить, поэтому если вдруг увидели животное на улице — уходите как можно скорее. Если будет укус и инфекция попадет в рану, то нужно сразу обратиться в больницу. Там начнут делать противовирусные уколы, которые помогут избежать бешенства, - рассказывает заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков.

Лиса на ул. Красносельской. Фото из группы "Типичный Владимир"

Лиса на ул. Красносельской. Фото из группы "Типичный Владимир"

Заразиться бешенством могут и домашние питомцы, которых выгуливают. А что уже говорить о бездомных. Происходит это так: лиса подошла к упаковке, в которой были остатки еды, и слизала их. А зараженная упаковка так и осталась лежать на улице. В это время к этой же упаковке подошла кошка или собака, понюхала и также лизнула. Всё — ваш питомец болен.

Последние случаи бешенства были зарегистрированы в августе 2019 года.

В восьми населенных пунктах Владимирской области был введен карантин: это деревня Данилково Вязниковского района, деревня Баландино Гороховецкого, село Павловское Ковровского, Ковров, деревня Троица Кольчугинского, Муром, деревня Старое Аннино Петушинского и деревня Васильково Суздальского.

Денис Дуденков также рассказал, что бешенство переносят ежи. Поэтому их не надо трогать и подкармливать. А вообще, во Владимире живет много диких животных и птиц, которых тоже беспокоить не надо. У ДТЮ, например, встречается лесная куница, у гаражей и в садах — ласка, в районах деревянных застроек, где Клязьма, — заяц-русак. Лисы же предпочитают район Доброе. В центре города гнездится кряква, а в сквере на ул. Труда — ушастая сова. У Содышки не раз видели следы горностая. Самыми частыми гостями в городе являются лоси. Их встречали в парке «Дружба» и даже у гипермаркета «Глобус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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