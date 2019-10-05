Квартирный мошенник, обманувший стариков, снял браслет домашнего ареста и сбежал

Уголовное дело на жителя цыганского поселка Быковка Мичо Басто завели два года назад по четырем эпизодам квартирного мошенничества. Он ходил по квартирам одиноких пенсионерок, представлялся риелтором и предлагал дать денег в долг или купить у них квартиру. Вместо долговой расписки подсовывал им договор купли-продажи: доверчивые бабушки подписывали документы, и их квартиры переходили мошеннику. Басто проворачивал сделки вместе с юристом. Юрист теперь — под домашним арестом. А сам мошенник (внезапно!) на свободе...

Сначала Мичо Басто не являлся в суд — его адвокат приносил справки о серьезной болезни. А на днях и вовсе снял браслет домашнего ареста и пропал из поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. 30 сентября 2019 года Мичо Басто объявлен в федеральный розыск, уголовное дело пока приостановлено.

- 4 декабря 2018 года Мичто Басто был задержан по статье 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. Его заключили под стражу на 2 месяца. Потом срок продлевали. С 27 июня 2019 года по 23 сентября 2019 года Мичо Басто находился под домашним арестом, - уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.

В судебные заседания, назначенные на 18, 23 и 30 сентября 2019 года, подсудимый не приходил. Его адвокат предъявлял справки о том, что Басто находится на стационарном лечении в Центральной городской больнице города Коврова. Но в больнице сообщили, что поставленный подсудимому диагноз не подтвердился, и по состоянию здоровья он может принимать участие в судебных заседаниях. Тем не менее Басто продолжил уклоняться от суда. На это раз его якобы перевели на лечение в Москву, в городскую клиническую больницу. Но московские медики сказали, что подсудимый на лечение в указанное медучреждение не поступал.

Как сообщили в суде, Басто должен был находиться в своем поселке и не снимать браслет домашнего ареста. Но для Мичо законы не писаны. Государственный обвинитель просил 30 сентября заключить Мичо под стражу, как только его найдут. Суд согласился, но его надо еще найти. А оставшиеся без квартир пенсионеры тем временем обретаются кто где может и не понимают, будет ли кто-то защищать их интересы.