В Александровском районе нашли 74-летнего грибника, который 12 часов блуждал по лесу

В начале октября 74-летний житель деревни Исаево Александровского района в три часа дня пошел за грибами, а в семь вечера не смог выйти из леса, стал звонить родственникам. Те сразу же забили тревогу. В 20:15 в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступила заявка на поиск. Вместе с полицейскими и спасателями волонтеры отправились в лес. К счастью, у дедушки не разрядился телефон и ему удалось дозвониться. Вот только объяснить по телефону, куда идти пенсионеру, не зная, где он находится, было невозможно. Специалисты не только рассказывали грибнику о плане действий, но и успокаивали, ведь на улице стемнело, а он посреди леса - один.

- Мы обсудили со спасателями, где поставить машину с сиреной, чтобы определить, в какой стороне находится пенсионер. Конечно, дедушке позвонили и предупредили, что вот-вот сработает сирена: не пугайтесь, оставайтесь на месте и не кричите, а то надорвете голос. Мужчина нам сообщал, насколько громко слышит звук. Так нам удалось понять, в какую сторону идти за ним. После грамотного анализа карт местности и информации, полученной непосредственно от дедушки, на задачу уходит первая поисковая группа волонтеров. Приезжают еще поисковики и тоже уходят на задачу, - рассказала «Комсомолке» координатор поиска, волонтер «Лиза Алерт» Марина Дедиц.

Благодаря совместной работе с полицией и МЧС волонтеры через 2,5 часа слышат заветный отклик! Но мало найти — надо вывести человека из леса. Примерно 1 час шла эвакуация: дедушка шагал сам, устал, но был настроен оптимистично.

- Конечно, пенсионер знал, что его найдут. За 12 часов, проведенных в лесу, у него почти не осталось сил. Тем не менее он благодарил всех, кто нашел его. В 2:40 мужчина встретился в штабе с родственниками. Мы сообщили в нашей группе в соцсетях главную фразу: «Найден, жив!».

КОНКРЕТНО

С начала года во Владимирской области отряд «Лиза Алерт» получил заявки на поиски 504 человек. 303 из них потерялись в лесу, 201 — в городе. 475 пропавших нашли, из них 30 погибли. Поиски 18 пропавших продолжаются до сих пор. Важно помнить, что отряд работает только после заявления в полицию о пропаже человека. Не надо ждать трех дней. Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем больше вероятность найти своего родственника живым и невредимым.