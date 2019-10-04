Владимиру вернули символ: на Вокзальном спуске под аркой вновь появились часы

Вернуть городу многолетний символ Андрея Шохина попросили представители городского Совета ветеранов, а их - жители того самого дома с аркой. Первые механические часы на Большой Московской, 90 А появились в советскую эпоху, в 60-х годах. Вещь в этом месте очень нужная, считает жительница дома Лилия Чекулаева.

В торжественной церемонии открытия часов участвовали жители дома № 90А по Б.МосковскойФото: Елена Масленникова

- В 1982 году я заселилась в этот дом. Часы под аркой были тут всегда. Это символ города. Здесь столько людей пробегает на вокзал. А сколько здесь встреч было под часами! О-о-о... Я в окошко все вижу. Были тут и несчастливчики, которые получали букетом гвоздик в лицо. Но как-то мы проснулись утром, это было лет 10 назад, год точно не помню - а часов-то и нет, - поделилась Лилия Николаевна.

Часы не украли, как думают многие жители этого дома.

- Их демонтировали сотрудники владимирского отделения Горьковской железной дороги, которые обслуживали их на тот момент,- рассказал нам представитель пресс-службы мэрии Игорь Ефремов. - И только после обращения ветеранов к главе администрации решено было часы вновь вернуть на свое законное место.

- Часы мы искали два года, - рассказал Алексей Шумник, глава городского управления ЖКХ. - Нужны были современные часы, чтобы показывали точное время, и чтобы они могли выдержать наш температурный режим.

В итоге нашли то, что нужно. Электронные часы заказали в Санкт-Петербурге. В диаметре они - 0,8 метров, с белым циферблатом и черными арабскими буквами. Оснащены GPS-модулем, поэтому точное время гарантировано. Часы с подсветкой, поэтому даже в темное время суток будет видно, сколько времени. Должны они выдержать и знойное лето, и лютый мороз. По крайней мере производитель обещал бесперебойную работу при температуре от минус 30 до плюс 50. Но бабушки переживают не за это. Они боятся, что горе-молодежь испортит символ. Ведь уличных камер видеонаблюдения тут нет.

- Вот Вы понимаете, если б их повесили на стену дома, тогда - да. Можно было бы спасть спокойно, но они висят под аркой. А тут иногда такое хулиганье ходит, - призналась Лилия Николаевна.

В городском управлении ЖКХ заверили, что за символом областного центра будут следить пристально. Чиновникам в помощь зоркие бабули. Мимо их глаз точно никто и ничто не проскочит.

На вопрос журналистов: появятся ли часы где-то еще в городе, нам ответили, что пока нет. Хотя идею, что они не помешают в скверах или парках, глава города Ольга Деева озвучила. Но это не в ближайшей перспективе.