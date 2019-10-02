Во владимирской школе ученик угрожал одноклассникам топором

Инцидент произошел во второй половине дня 2 октября. По предварительным данным, которые сообщает полиция, четырнадцатилетний подросток, ученик 8 класса одной из владимирских школ, на перемене пронес в школу топорик для разделки мяса, которым начал угрожать сверстникам.

На входе в здание школы установлены турникеты, а околи них сидела охранница. Но восьмиклассник просто перепрыгнул через один из турникетов и бросился к классу, где в это время шел урок. Но добежать не успел - мальчика догнала и остановила охрана.

В паблике "Подслушано во Владимире" родители учеников этой школы говорят, что за топориком школьник сбегал домой на перемене, а когда возвращался, даже не прятал его, а нес в руках. Предполагают, что причиной агрессивного поведения подростка мог стать затяжной конфликт с одноклассниками - якобы его травили, а учителя ничего не делали. Последней каплей стала драка, случившаяся в этот день между школьником и одноклассниками.

В пресс-службе администрации Владимира уточнили, что во время инцидента никто, в том числе сам подросток, не пострадал. С учеником работают специалисты, его успокоили и отправили домой. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович рассказал, что подросток проблемный, и раньше у него уже были вспышки агрессии. Родители одноклассников просят удалить мальчика из школы, но произойдет ли это на самом деле - говорить пока рано. В школе ситуацию не комментируют. В полиции лишь говорят, что проводится проверка инцидента.

До конца недели случай будут разбирать с особой тщательностью с участием как представителей управления образования и школы, так и правоохранительных органов. Усиленных мер безопасности не предпринято: вечером в этой школе, где арендуют помещение для занятий с дошколятами, вход был свободен, один из турникетов просто отключили и сложили, освободив проход, а охрана не интересовалась входящими.