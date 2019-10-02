2019-10-02T22:20:19+03:00
Общество

Во владимирской школе ученик угрожал одноклассникам топором

Обошлось без жертв
Ирина Мальцева
Поделиться:
Школьник перепрыгнул через турникетШкольник перепрыгнул через турникетФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Инцидент произошел во второй половине дня 2 октября. По предварительным данным, которые сообщает полиция, четырнадцатилетний подросток, ученик 8 класса одной из владимирских школ, на перемене пронес в школу топорик для разделки мяса, которым начал угрожать сверстникам.

На входе в здание школы установлены турникеты, а околи них сидела охранница. Но восьмиклассник просто перепрыгнул через один из турникетов и бросился к классу, где в это время шел урок. Но добежать не успел - мальчика догнала и остановила охрана.

В паблике "Подслушано во Владимире" родители учеников этой школы говорят, что за топориком школьник сбегал домой на перемене, а когда возвращался, даже не прятал его, а нес в руках. Предполагают, что причиной агрессивного поведения подростка мог стать затяжной конфликт с одноклассниками - якобы его травили, а учителя ничего не делали. Последней каплей стала драка, случившаяся в этот день между школьником и одноклассниками.

В пресс-службе администрации Владимира уточнили, что во время инцидента никто, в том числе сам подросток, не пострадал. С учеником работают специалисты, его успокоили и отправили домой. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович рассказал, что подросток проблемный, и раньше у него уже были вспышки агрессии. Родители одноклассников просят удалить мальчика из школы, но произойдет ли это на самом деле - говорить пока рано. В школе ситуацию не комментируют. В полиции лишь говорят, что проводится проверка инцидента.

До конца недели случай будут разбирать с особой тщательностью с участием как представителей управления образования и школы, так и правоохранительных органов. Усиленных мер безопасности не предпринято: вечером в этой школе, где арендуют помещение для занятий с дошколятами, вход был свободен, один из турникетов просто отключили и сложили, освободив проход, а охрана не интересовалась входящими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды
Доверившись предпринимателю из Калуги, жители Калужской, Тульской и Московской областей остались без денег и обещанных домов. Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие объединяются, но получится ли у них наказать обманщика?
Новости 24
На "пекинке" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот
Во Владимире начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
Житель Кольчугинского района избил и сжег своего знакомого
Бывший сотрудник владимирской полиции «крышевал» игорный бизнес
Жителя Мурома накажут за хранение взрывных устройств
Муромлянин помог полиции найти велосипедного вора
Жительница Вязников пришла в гости с золотом и лишилась его
В Оке поймали щуку весом больше восьми килограммов
В Суздале вновь будут снимать фильм "Угрюм-река"
Владимирцам расскажут о самом ярком политике XX века - Кирилле Черносвитове
Во Владимире 58-летний мужчина в гостях по пьяни домогался до шестилетней девочки
Владимирская гимнастка представит регион на всероссийских соревнованиях в Подмосковье
Юные владимирские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей в Адлере
На остановках Владимира устанавливают информационные табло с интервалами движения автобусов
У владимирского "Торпедо" есть шанс приблизится к первому месту
Ковровские хирурги спасли пациентку из Нигерии
В 2019 году почти 21 тысяча человек во Владимирской области сделали флюорографию в "кабинетах на колесах"
У владимирского УФСИН новый начальник
Во Владимире почти на 10 дней закроют поворот на Веризино
Во Владимире пройдет круглый стол по новому Генплану
В Добром снесут 65 металлических гаражей
На улице Ильича во Владимире вводят парковку «по четным и нечетным»
Над спуском к вокзалу во Владимире установлены новые часы
Во владимирских лесах разрешили жечь костры и жарить шашлыки
В Корове насмерть сбили пешехода, который ставил на дорогу знак аварийной остановки
Владимирцев приглашают помочь бездомным животным