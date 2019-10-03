Во Владимире опять будут счищать листья с газонов

С 1 октября во Владимире начинается длительная и масштабная уборка города к зиме. По распоряжению главы городской администрации, месячник по благоустройству и санитарной очистке города продлится до 31 октября. Центральное событие «месяца уборки» - общегородской субботник - назначено на 12 октября. В этот день традиционно на уборку выйдут добровольцы, городские чиновники (вероятно, и областные тоже), а также не сумевшие отвертеться школьники и студенты колледжей и вузов.

Убраться на 5 метров

В остальное время за чистоту города будут отвечать те, кому это и положено делать - каждая организация и структура, государственная и частная, приведет в порядок закрепленную за ней территорию. Эта территория, согласно правилам благоустройства, утвержденным советом народных депутатов Владимира, участок шириной 5 метров, непосредственно прилегающий к зданию или участку, которые находятся в собственности или аренде. Проще говоря, каждый магазин, офис или организация должны убраться вокруг себя в радиусе 5 метров.

Весь остальной город будет прибирать МКУ «Благоустройство», управляющие компании и ТСЖ. Каждая районная администрация следит за тем, как убрана территория ее района.

С этим все понятно. Возникает другой незамысловатый вопрос: а что, собственно, будут убирать? Мусор - понятно, его и так ежедневно убирают. Но каждый год, к возмущению экологически продвинутых горожан, главным осенним «мусором» назначают опавшие листья.

Берегите газоны - оставьте им листья

И ладно бы их убирали только с тротуаров и детских площадок. Это и правда нужно: размокшие от дождей листья превращаются в скользкую кашу, и ходить по ним не только неприятно, но и опасно.

Но во Владимире с упорством, достойным лучшего применения, подчистую убирают листья в скверах, парках, на газонах. Каждую осень всплывает этот вопрос, и каждую осень городские власти ссылаются все на те же утвержденные «Правила благоустройства». Там действительно прописано, что при уборке города надо сгребать листья с газонов и увозить их «в специально отведенные места». Вот и гребут добросовестные дворники и граждане на субботниках алые кленовые, фиолетовые дубовые, золотые липовые и березовые листья. Грузят их в огромные черные мешки и везут на свалку, подрывая и так хрупкую городскую экологию.

Много лет специалисты просят этого не делать. В интервью «Российской газете» Екатерина Мозолевская, заведующая кафедрой промышленной экологии и защиты леса Московского государственного университета леса, пояснила:

- Уборка листьев целесообразна только под кронами деревьев, пораженными болезнями или заселенными вредителями. Полная уборка и вывоз листвы обедняют почву, приводят к ее выветриванию, оставляют без питания дождевых червей, рыхлящих и питающих землю кислородом.

То есть город тратит деньги на то, чтобы испортить почву под деревьями, которая иначе получила бы из листьев питательные вещества. В той же «Российской газете» Профессор кафедры почвоведения МГУ Феликс Зайдельман советует:

- Пусть листва лучше лежит на газоне, перегнивает, и органические вещества проникают в почву. Листва также может помочь сберечь почву от морозов. А к весне листья сгниют, и почва получит удобрение.

Но нет. Складывается ощущение, что во Владимире вообще ненавидят всю растительность, и стараются избавиться от нее по максимуму. Например, вчера вдоль улицы Сперанского спилили все кусты, оставив жалкие обрубки. Почему? А благоустройство такое! Причем кусты - не деревья, никаким проводам не мешали, зато защищали тротуары от автомобильных выхлопов с дороги. Но нет, ярко-желтые листья вдоль дорог - неэстетично, ветки надо обкорнать. Очевидно, идеал города для владимирских коммунальщиков - сплошной серый ровный асфальт, перегороженный тут и там металлическими заборами.

Но коммунальщики доберутся не везде. А владимирцы могут сделать по-своему. Уважаемые жители! В ближайший субботник, 12 октября, не убирайте опавшие листья с газонов и лужаек! Да, ими эффектно набивать мешки для мусора, и районная администрация круто отчитается. Но здравый смысл и экология важнее.