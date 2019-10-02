На остановках Владимира поставят табло с расписанием автобусов

2 октября на остановке «Золотые ворота» (на Театральной площади со стороны драмтеатра) установлено первое из 25 электронных информационных табло. На нем будут показывать, через какое время подъедут все проходящие здесь троллейбусы и автобусы. Кроме интервалов движения, табло дает информацию о дате, времени и температуре воздуха.

3 октября табло поставят на остановке напротив ЦУМа «Валентина». И еще 22 остановочных павильона оборудуют ими до конца 2019 года. В мэрии хвалятся, что это еще один шаг по созданию «умных» остановок общественного транспорта, максимально удобных и функциональных для жителей.

Надо признать, что иметь возможность видеть, когда конкретно подойдет ваш автобус, действительно важно и удобно. Однако есть небольшая проблема. Табло получают информацию с помощью системы ГЛОНАСС. По официальным данным (и по закону) ею оснащены все городские автобусы и троллейбусы. Вот только иметь навигатор и включать навигатор - разные вещи. Каждый, кто пользуется транспортными онлайн-сервисами, например Яндекс.Транспорт, знает, что далеко не все автобусы там отображатся. Например, на конечных пунктах очень часто не видно, когда придет автобус. Указан интервал движения.

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В соцсетях владимирцы предполагают, что водители просто выключают на конечных ГЛОНАСС, чтобы у них была возможность постоять столько, сколько нужно им. Поэтому автобусов на схеме и не видно. Кстати, если посмотреть список остановочных павильонов, где появятся новые табло, то можно заметить, что среди них нет ни одной конечной.

Кстати, каждое табло еще на заводе делалось под конкретную остановку. Во Владимире их только повесили и вставили в них флэшку для считывания данных по движению общественного транспорта. При этом табло еще будут отлаживать. Во владимирском филиале компании «RussOutdoor», которая обслуживает значительную часть городских остановочных павильонов, сказали, что пока в их работе возможны небольшие кратковременные сбои.

КОНКРЕТНО

Где поставят новые табло?