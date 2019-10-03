В Суздале пройдут сразу две осенних ярмарки

5 октября в Суздале как гостям, так и местным жителям будет где закупиться. В городе откроются две «разножанровые» точки продаж и веселья.

Главный туристический комплекс

Здесь на фестивальной площадке (напротив центрального входа) с 11.00 начнется «День ремесленника» – масштабный праздник-ярмарка представителей народно-художественных промыслов.

В празднике примут участие более трехсот мастеров и представителей предприятий народных промыслов как из Владимирской, так и других областей – Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской.

На территории ГТК будут организованы зоны мастер-классов по всяким древнерусским ремеслам: лозоплетение, плетение кружев на коклюшках, роспись по дереву, лоскутное шитьё, роспись на керамике, роспись по шёлку и другие.

Запланирован аукцион лучших работ мастеров. Гостей порадуют зоны фуд-корта, концерт народных коллективов на открытой площадке и выставка-продажа. И вряд ли кто-то пройдет мимо ярмарки фермерских продуктов.

Кроме развлекательных мероприятий, будет и деловая программа. Состоятся форум профессионального сообщества, круглые столы с представителями федеральных структур (например, Минпромторга России). На стендах будут представлены изделия из металла и дерева, стекла и фарфора, кожи.

Суздальская Торговая площадь

Здесь пройдет традиционная ежегодная Ефросиньевская ярмарка – праздник урожая. Это популярнейшее место города расположено между центральной улицей и суздальскими Торговыми рядами. Поэтому сразу предупреждаем: хоть ярмарка и начнется в 11.00, но движение по ул. Ленина между стыками с улицами Васильевской и Виноградова (примерно 300 м) будет перекрыто с 9.00 до 17. 00.

По традиции «предтеча» праздничного мероприятия начнется в 10.30 с молебна в Казанском храме. Далее – традиционно водосвятное освящение Торговых рядов.

Предполагается, что в ярмарочных мероприятиях примут участие полторы сотни торговцев из разных городов России. Именно на Ефросиньевской ярмарке можно будет увидеть и попробовать блюда, занесенные во «Всемирную красную книгу вкуса»: это и медовуха на березовом соке, и суздальский сбитень, и даже блины с птичьими потрохами.