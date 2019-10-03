2019-10-02T16:52:09+03:00
Общество

В Суздале пройдут сразу две осенних ярмарки

Свое добро привезут фермеры, крестьяне и ремесленники
Александр МЕЩЕРЯКОВ
Поделиться:
..Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
Изменить размер текста:

5 октября в Суздале как гостям, так и местным жителям будет где закупиться. В городе откроются две «разножанровые» точки продаж и веселья.

Главный туристический комплекс

Здесь на фестивальной площадке (напротив центрального входа) с 11.00 начнется «День ремесленника» – масштабный праздник-ярмарка представителей народно-художественных промыслов.

В празднике примут участие более трехсот мастеров и представителей предприятий народных промыслов как из Владимирской, так и других областей – Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской.

На территории ГТК будут организованы зоны мастер-классов по всяким древнерусским ремеслам: лозоплетение, плетение кружев на коклюшках, роспись по дереву, лоскутное шитьё, роспись на керамике, роспись по шёлку и другие.

Запланирован аукцион лучших работ мастеров. Гостей порадуют зоны фуд-корта, концерт народных коллективов на открытой площадке и выставка-продажа. И вряд ли кто-то пройдет мимо ярмарки фермерских продуктов.

Кроме развлекательных мероприятий, будет и деловая программа. Состоятся форум профессионального сообщества, круглые столы с представителями федеральных структур (например, Минпромторга России). На стендах будут представлены изделия из металла и дерева, стекла и фарфора, кожи.

Суздальская Торговая площадь

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Здесь пройдет традиционная ежегодная Ефросиньевская ярмарка – праздник урожая. Это популярнейшее место города расположено между центральной улицей и суздальскими Торговыми рядами. Поэтому сразу предупреждаем: хоть ярмарка и начнется в 11.00, но движение по ул. Ленина между стыками с улицами Васильевской и Виноградова (примерно 300 м) будет перекрыто с 9.00 до 17. 00.

По традиции «предтеча» праздничного мероприятия начнется в 10.30 с молебна в Казанском храме. Далее – традиционно водосвятное освящение Торговых рядов.

Предполагается, что в ярмарочных мероприятиях примут участие полторы сотни торговцев из разных городов России. Именно на Ефросиньевской ярмарке можно будет увидеть и попробовать блюда, занесенные во «Всемирную красную книгу вкуса»: это и медовуха на березовом соке, и суздальский сбитень, и даже блины с птичьими потрохами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды
Доверившись предпринимателю из Калуги, жители Калужской, Тульской и Московской областей остались без денег и обещанных домов. Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие объединяются, но получится ли у них наказать обманщика?
Новости 24
На "пекинке" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот
Во Владимире начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
Житель Кольчугинского района избил и сжег своего знакомого
Бывший сотрудник владимирской полиции «крышевал» игорный бизнес
Жителя Мурома накажут за хранение взрывных устройств
Муромлянин помог полиции найти велосипедного вора
Жительница Вязников пришла в гости с золотом и лишилась его
В Оке поймали щуку весом больше восьми килограммов
В Суздале вновь будут снимать фильм "Угрюм-река"
Владимирцам расскажут о самом ярком политике XX века - Кирилле Черносвитове
Во Владимире 58-летний мужчина в гостях по пьяни домогался до шестилетней девочки
Владимирская гимнастка представит регион на всероссийских соревнованиях в Подмосковье
Юные владимирские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей в Адлере
На остановках Владимира устанавливают информационные табло с интервалами движения автобусов
У владимирского "Торпедо" есть шанс приблизится к первому месту
Ковровские хирурги спасли пациентку из Нигерии
В 2019 году почти 21 тысяча человек во Владимирской области сделали флюорографию в "кабинетах на колесах"
У владимирского УФСИН новый начальник
Во Владимире почти на 10 дней закроют поворот на Веризино
Во Владимире пройдет круглый стол по новому Генплану
В Добром снесут 65 металлических гаражей
На улице Ильича во Владимире вводят парковку «по четным и нечетным»
Над спуском к вокзалу во Владимире установлены новые часы
Во владимирских лесах разрешили жечь костры и жарить шашлыки
В Корове насмерть сбили пешехода, который ставил на дорогу знак аварийной остановки
Владимирцев приглашают помочь бездомным животным