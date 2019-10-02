Жителей Владимирской области перепишут всех поголовно

В 2020 году с 1 по 31 октября пройдет Всероссийская перепись населения. Государство на это выделило 33 миллиарда рублей. Сколько денег от этого большого куска достанется Владимирской области, пока неизвестно. Но подготовка уже началась. В октябре 2020 года в нашем регионе перепишут 1356805 человек. Столько жителей, по данным Владимирстата, в области проживает. Кстати, тенденция удручающая. С каждым годом владимирцев становится на 7 процентов меньше. Но как бы там не было, население нужно пересчитать, чтобы получить реальную демографическую картину и условия жизни людей.

Новшества переписи 2020

Вопросы, на которые будут отвечать жители владимирского региона, в принципе те же, что и раньше: пол, возраст, гражданство, состояние в браке, образование, источники средств существования. Но нюансы все-таки есть.

- Изменился блок - источники средств к существованию. Добавились позиции: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость. Изменился блок миграции. В нем появилось два новых вопроса: проживали ли Вы более года в других странах и зарегистрированы ли Вы в помещении, где проводится опрос, - рассказала Марина Харитонова, зам.руководителя Владимирстата.

Главное новшество в переписи 2020 - она станет первой цифровой переписью в стране. И это много что значит.

Во-первых, переписчики будут ходить по домам не с бумажками, а с планшетами. Конечно, на всякий случай, несколько бумажных бланков "ходоки"с собой возьмут. Может и техника сломаться, а может, кто-то из жителей захочет на тот или иной вопрос лично галочку поставить. Во-вторых, жители могут самостоятельно переписаться через Портал Госуслуг. Вскоре там появится отдельная страничка, на которую можно будет зайти и оставить информацию о себе и своих домочадцах. После этой процедуры участнику придет код подтверждения, который нужно будет сообщить переписчику - он все равно с 1 по 31 октября 2020 года появится на пороге. И тут главное, чтобы код участника совпал с кодом сотрудника с планшетом. Тогда семейство будет считаться прошедшим перепись. Если не совпадет, семейство "не сосчитают". Для тех жителей, кому такая форма будет не по душе, организуют стационарные участки в многофункциональных центрах. Туда тоже можно будет подойти и подать свои данные.

Кто нас посчитает?

Подготовка к переписи 2020 уже идет. 411 регистраторов прошлись и проехались по всей области, чтобы сверить фактическое количество домов с тем списком, что существует на бумаге. Выяснилось, что если с указателями улиц все относительно в порядке, то с номерными знаками домов есть проблемы. Около 5 процентов домов вообще их не имеют. Кроме того, регистраторы сообщают, что в нашем регионе существуют проблемы с уличным освещением. В сельской местности темно может быть на протяжении всей улицы.

- Есть еще проблемы. Высокие глухие заборы и плохое транспортное сообщение. Есть поселки, куда невозможно попасть без представителей органов местного самоуправления. Населенные пункты огорожены глухими заборами, стоит шлагбаум и охрана. И каждый год мы говорим про собак без привязи. Они стаями бегают. Ну это же безопасность переписчиков, - поделилась Марина Харитонова.

Впереди еще год, поэтому есть время решить вопросы и с номерными знаками, и с плохим освещением. Руководство Владимирстата призывает граждан сообщать о таких проблемах по телефону горячей линии: 8 (4922) 33-50-98.

Еще одна важная задача, которая стоит перед властями региона, найти тех самых переписчиков, которые будут ходить по домам. Они должны владеть навыками работы с гаджетами и точно быть стрессоустойчивыми. А зарплата невелика - 16 200 рублей за период с 1 по 31 октября.

- Всего нам нужно 3770 человек. 410 человек - это контролеры, которые будут следить за работой переписчиков. Переписчиков, которые будут ходить по домам, нам нужно 2458 человек. Плюс 410 человек нужны на стационарных участках. И конечно же резерв контролеров и переписчиков, - рассказала Марина Харитонова.

Чтобы подобрать молодые и активные кадры, Росстат вышел с инициативой, подключить к переписи официально безработных с сохранением для них статуса и пособия.

КОНКРЕТНО

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