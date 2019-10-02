2019-10-01T17:20:10+03:00
Общество

Вся правда о ценах на жилье и взгляд на Владимир будущего

Что обещают горожанам «Владимирская недвижимость-2019»?
Ирина Мальцева
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В этом октябре во Владимире впервые за пять лет пройдет одно из важнейших событий регионального рынка недвижимости - выставка, в которой примут участие 38 компаний не только из Владимира и области, но и из Москвы. Устроить ее именно сейчас решили не случайно: строительная отрасль региона переживает непростые времена.

Что будет с ценами на жилье

Строительная компания «Вертикаль», возводившая жилье для владимирцев в микрорайоне Веризино, в сентябре признана банкротом, и люди гадают, чего ждать в будущем. Предполагается, что все ответы они смогут увидеть и услышать на выставке, где построят четыре «улицы»: застройщиков, риэлторов, банков и представителей страховых компаний, а также дизайнеров и отделочников. На коротких сессиях владимирцев проконсультируют, как эффективнее использовать материнский капитал для покупки жилья, получить субсидии и льготы, расскажут о нюансах налогообложения при приобретении и продаже недвижимости, земельных тонкостях, подскажут, как сделать перепланировку и не потерять квартиру.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

- Нам часто задают вопрос: когда лучше покупать жилье, сейчас или позднее? На круглом столе «Настоящее и будущее рынка недвижимости» вы услышите прогнозы от застройщиков и специалистов, узнаете, что будет с ценами и что ждет рынок недвижимости, - рассказал Сергей Киселев, заместитель председателя Совета народных депутатов города Владимира, генеральный директор Владимирского ипотечного фонда.

Кстати, впервые на этой выставке всех желающих научат, как правильно инвестировать в жилье, в том числе и за рубежом. Владимирцы узнают о самых популярных направлениях для инвестиций в жилье за границей, сколько можно заработать в этой сфере и смогут сравнить доходы по странам.

Чем застроят город по новому генплану

Но побывать на «Владимирской недвижимости-2019» будет не только познавательно, но и выгодно. У посетителей будет шанс получить скидку на ипотеку, воспользоваться выгодными предложениями от застройщиков, выиграть подарки, например, смартфон, или несколько метров бесплатного жилья.

Генеральный план города предполагает, что в ближайшие двадцать лет во Владимире появится шесть миллионов «квадратов» жилья, и на выставке можно будет не только послушать, что это будут за здания и районы, но и увидеть их. Застройщики обещают, что можно будет не только посмотреть макеты коттеджных поселков с окружающими пейзажами и целые районы города, например, новый жилой комплекс около Содышки с окрестностями, а также взглянуть на будущий город через виртуальные очки.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

- У гостей выставки будет возможность посмотреть, как будет выглядеть город через несколько лет с высоты птичьего полета ,ведь все макеты мы делали с учетом тех изменений, которые произойдут в будущем, - отметил Иван Львов, генеральный директор ООО «Владимирская строительная компания».

КОНКРЕТНО

Где: Владимирский «Экспоцентр» на улице Батурина, д.35

Когда: 4 октября с 10:00 до 19:00, «круглый стол» в 14:00.

5 октября с 10:00 до 16:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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