Владимирцам по «горячей линии» ответят на каверзные вопросы про простуду и грипп

Владимирское управление Роспотребнадзора с 1 по 16 октября проводит «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. В преддверии эпидемического сезона жителям Владимирской области предлагают позвонить на «горячую линию» и задать наболевшие вопросы, которые касаются этих инфекций. Специалисты Роспотребнадзора дают рекомендации и знакомят с мерами профилактики, но не пропишут лекарства - это может сделать только врач после осмотра. Так есть ли смысл звонить, если врача такой звонок не заменит?

«Комсомолка» решила проверить это на себе.

«Горячая линия» работает по будням с 10.00 до 12.00. Дозвониться несложно: в первый раз было занято, через пять минут, со второй попытки, ответили. Видимо, в первый день работы линии нашлось много желающих или болеющих.

Мы решили спросить про типичные ошибки, которые допускают не только больные, но и порой врачи. Вот краткая консультация, пользуйтесь.

Поможет ли мне прививка от гриппа не заболеть ОРВИ? Когда надо делать прививку?

Специалист ответила, что прививка от гриппа не спасет от ОРВИ. Это научно доказано - прививка действует только против того вируса, против которого создана вакцина. От простуды не защитит!

- Но если вы сделали прививку и вдруг заболели гриппом, то болезнь будет в более легкой степени. Прививка предотвратит развитие тяжелых осложнений, например, пневмонии. Делать прививку нужно заранее, до эпидемии, чтобы сформировался иммунитет. При этом вам нужно быть здоровым. Нельзя проводить вакцинацию уже болеющему человеку.

Надо ли пить антибиотики при простуде и гриппе? Это часто советуют фармацевты в аптеках, а иногда и терапевты.

Ответ специалиста на линии категоричен: «Никаких антибиотиков при простуде!» Дело в том, что ОРВИ и грипп - вирусные заболевания, а на вирусы антибиотики не действуют.

- Антибиотики пьют только по назначению врача, который оценивал состояние вашего здоровья. Только он вправе прописать вам нужный препарат, а не фармацевт в аптеке.

Когда пить жаропонижающее? Обычно, когда у меня 37 и 7, я сбиваю температуру.

- Нет, ни в коем случае не пейте при такой температуре жаропонижающее средство. Организм должен сам бороться с инфекцией, дайте ему эту возможность. Если же температура поднялась до 38 и выше, то тут уже есть смысл сбивать температуру. Опять же, как только вы чувствуете недомогание, не надо заниматься самолечением, проконсультируйтесь с вашим участковым терапевтом.

Соблюдать ли постельный режим? Когда я болею, я прячусь в одеяла и не открываю окна, чтобы не продуло.

- Если есть такая возможность, лучше полежать в постели. Но не держите закрытыми окна! Проветривание обязательно. Оно поможет снизить концентрацию вирусов и нормализовать микроклимат в комнате. Если вам будет спокойнее — выходите из комнаты, когда открываете форточку. А если холодно — одеяла не помешают.

Очевидный вопрос - помогут ли гомеопатические препараты - мы задавать не стали, постеснялись показаться совсем уж необразованными невеждами. Гомеопатия не может работать в принципе, это научно доказано, эти препараты - пустая трата денег.

Также на «горячей линии» расскажут где можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации и как использовать медицинские маски.

КОНКРЕТНО

Если у вас набралось вопросов больше, чем у нас, - звоните на «горячую линию» и выясняйте: (4922) 54-02-32. С 10.00 до 12.00 по будням!

ЦИФРА ДНЯ

77 тысяч жителей Владимирской области уже привилось от гриппа.

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ планируется вакцинировать 45 процентов населения региона – это 630 тысяч человек. Прививки делают бесплатно в поликлиниках. Для удобства владимирцев вакцинация также организована в мобильных прививочных пунктах. В медпункте у торгового центра «Глобус» от гриппа привилось 5200 человек. Вакцинация там продолжится до 13 октября.