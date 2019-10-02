Средняя пенсия у 450 тысяч пенсионеров - 15000 рублей

Это праздник — хорошее напоминание всем, что нас ждет. Старость, почет и пенсия. Вот только если первый пункт не изменить, то последние два — весьма нестабильные субстанции. И легко могут измениться в любой момент. Пенсии так вообще каждый год индексируются.

Ко дню пожилого человека владимирское отделение пенсионного фонда подготовило статистику о том, сколько сейчас в регионе человек, получающих пенсию. И какие конкретно суммы им положены.

Итак, пенсии на текущий момент в регионе получает больше 455 тысяч человек. Учитывая, что общее население региона — 1 миллион 365 тысяч человек, становится ясно, что к пожилым людям у нас можно отнести каждого третьего. Почти 429 тысяч пенсионеров получают трудовые пенсии, более 25 тысяч — социальные пенсии.

Размеры средних пенсий можно увидеть на нашем графике. А пенсионерам скажем лишь, что с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,05 процента. Вы заметили? И мы не особо. Что касается социальных пенсий, то их индексировали в апреле. Они были проиндексированы на 2 процента.

КОНКРЕТНО

Средняя страховая пенсия — 15,4 тысячи рублей.

Средняя социальная пенсия — 9266 рублей.

Средняя социальная пенсия детям-инвалидам — 13674 рубля.

Средняя социальная пенсия инвалидам с детства первой группы — 13812 рублей.

Средняя пенсия военных инвалидов — 31,3 тысячи рублей.

Средняя пенсия ветеранов, получающих две пенсии — 37,4 тысячи рублей.

Ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников — 1121,42 рубля.