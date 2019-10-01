Урбанисты предложили сделать центр Владимира «наполовину пешеходным»

Первый урбанистический фестиваль «Владимир будущего» прошел, как положено, в необычном месте: на новом «Рынке на Студеной горе». Всем желающим едва хватило места. Все хотели увидеть приглашенного гостя — убраниста-блогера Аркадия Гершмана.

Организатор мероприятия Артем Черней позвал и представителей городской и областной администраций. Удивительно, но многие пришли. Правда, некоторые предпочли наблюдение издалека. В зону лекций, где выступали общественники, поднялись только председатель комитета по туризму Игорь Каверзин и генеральный директор транспортной компании «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба. Среди вип-гостей были замечены сити-менеджер Андрей Шохин, гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова, директор департамента культуры Алиса Бирюкова и даже бывший вице-губернатор Михаил Колков, которого никто не ожидал увидеть.

В зонах, где выступали урбанисты, не было местФото: Валерия ПРОНИНА

Спикеры, в отличие от многих таких мероприятий, не только выделяли городские проблемы, но и предлагали решения. Теперь главное — чтобы власть услышала.

«Волгабас» - ругательное слово

Создатель транспортной схемы города Владимира, студент РГУ им. Г.В. Плеханова Андрей ШебанковФото: Валерия ПРОНИНА

Создатель транспортной схемы города Владимира, студент РГУ им. Г.В. Плеханова Андрей Шебанков рассказал, что в городе действует 33 маршрута, самые популярные - 24, 25, 26. Куда ездят остальные маршруты, жители даже не смогли ответить - Андрей их спрашивал прямо на фестивале. А «Волгабасы» стали для многих, по мнению Андрея, ругательным словом.

- Четыре года назад в программе Paint я стал рисовать доступные схемы движения транспорта, затем усовершенствовал их и выложил в «Твиттер». Так обо мне узнала администрация и попросила доработать проект. После мои схемы разместили на остановках. Теперь я считаю необходимым ввести систему навигации по всему городу: на тех же самых остановках указывать конечные точки маршрутов и время приезда транспорта. А по улице - разместить указатели, чтобы сразу было видно, куда ты приехал и нужно ли переходить дорогу.

Помимо этого, Андрей предложил пустить по популярным маршрутам автобусы-гармошки, чтобы поместилось как можно больше людей, а на небольшие маршруты — транспорт меньшего размера. У молодого человека есть наработки, и он готов вновь поделиться ими с администрацией.

Зачем менять адресные таблички

Создатель карты застройки города Владимира Александр Пронин рассказывает, какими должны быть адресные табличкиФото: Валерия ПРОНИНА

Про навигацию рассказал и создатель карты застройки города Владимира Александр Пронин. Он предлагает сделать в городе единый стиль адресных табличек, чтобы люди заранее знали, как должен выглядеть аншлаг и в каком месте его искать.

- Таблички с указанием улиц висят на разном расстоянии, разных цветов и размеров. Где-то улицы сокращаются, а где-то и номер дома не найти. Часто можно увидеть таблички, которые потрескались или залиты краской. Поэтому в городе нужно их заменить. Я разработал единый стиль: белый шрифт без сокращений на темно-синей табличке. Размеры также подобрал: если улица, например, Безыменского, то табличка должна быть размером 40х15 см, а Большая Московская — 50х15 — то есть названия длинных улиц получатся в две строки. Все сделал в соответствии с документом « О правилах обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории МО г. Владимир».

А это - таблички, которые сейчас висят в городеФото: Валерия ПРОНИНА

Многие подумают: зачем людям искать улицы по табличкам? Есть же интернет. На самом деле, он может подвести, да и пенсионеры до сих пор ориентируются по такому способу - по старинке.

Решение. Как должно бытьФото: Валерия ПРОНИНА

Пешеходному центру быть? Наполовину!

Когда народа в лекционный зал набилось под завязку, стало ясно - пришло время выступления убраниста-блогера Аркадия Гершмана.

Он начал с системных проблем.

- Путь утыкается в забор, неожиданный выезд на «встречку», опасный переход улицы, парковка на газоне — это ошибки проектирования, - сказал Аркадий. - Давайте попробуем выделить еще проблемы, которые есть в центре города.

Слушатели стали поднимать руки и перечислять недочеты центра:

- слишком широкая дорога и узкие тротуары;

- нет велодорожек;

- кругом провода;

- мало деревьев;

- нет нормальных ливневок — вода вытекает на тротуар, преодолеть Большую Московскую в дождь — своеобразный квест;

- нет выделенной полосы для общественного транспорта;

- на зданиях кондиционеры, которые портят вид;

- некуда спрятаться от дождя, кроме как в магазины;

- ужасные фонарные столбы;

- уровень шума на Большой Московской — как в ночном клубе.

Аркадий говорит, что все это можно исправить. Для начала хотя бы разгрузить улицу от транспорта и сделать приоритетной только для троллейбусов, разделив дорогу на две полосы. Систему можно запустить в тестовом режиме. Если вдруг на дорогах будут пробки (навряд ли), всегда можно вернуть все назад.

«Извините, но это позор»

Как сфотографироваться с Золотыми воротами, если кругом - машины. Скрин из видеотрансляцииФото: Валерия ПРОНИНА

Также замечание — к доступности Золотых ворот. Чтобы нормально около них сфотографироваться — надо ждать, пока проедут все машины. А такое может быть только ближе к ночи. Да, есть выход — залезть на Козлов вал и с высоты сфотографироваться. Но не каждому по силам туда забраться.

- Если я сфотографирую Золотые ворота, и в кадр попадут проезжающие машины и автобусы, буду ли я показывать такую фотографию друзьям и говорить: «Приезжайте во Владимир»? Не буду! Потому что город должен уметь себя продавать: чем больше красивых фотографий, тем больше туристов приедет. Нужно подумать не только о том, как здесь поедут машины, но и о том, какие эмоции будут вызывать эти места у людей и что они будут рассказывать своим друзьям о вашем городе. У Владимира большой потенциал, но, к сожалению, главный символ — Золотые ворота — находится на островке, к которому невозможно подойти из-за машин. Извините, но это позор, - считает урбанист.

Активисты надеются, что к ним прислушается администрация и начнет развивать город вместе с ними, учитывая пожелания жителей.