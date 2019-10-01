А убирать - бабушка будет?

Дочь травника не может спокойно смотреть, как из-за беспечности отдыхающих под тоннами отходов погибают полезные растения.

Стекло вместо ягод

Если бы не отметка в паспорте, поверить, что Александре Васильевне за 90, невозможно. На фоне отменного здоровья и активности еще более невероятной кажется история ее жизни, полной немыслимых испытаний. О себе она рассказывает, не прерывая очередной работы – сегодня пенсионерка пересаживает молодые березки.

- Соседка посадила их под самым домом, -говорит Александра Васильевна, орудуя лопатой. - Ее хотели оштрафовать, ведь между деревом и жилым домом должно быть не менее трех метров. Я вызвалась пересадить саженцы. Возле детской площадки им будет хорошо.

Много лет назад точно так же она сажала черешни во дворе дома в Молдавии, куда переехала с мужем-военным. Впрочем, очень скоро деревья стали мешать местным жителям – нужна была парковка. За протест против автомобилей муж Александры Васильевны был сильно избит и вскоре умер. Вдова переехала к сыну во Владимир и поселилась в Коммунаре.

- Однажды соседка позвала меня в лес по ягоды, - рассказывает Александра Васильевна. - Идем – мусор везде!.. Вместо ягод мы собрали стеклянных бутылок. С тех пор я стала убирать в Загородном парке за отдыхающими. В первый раз набрала 40 ведер мусора. Один раз пришла, надев все свои медали. Когда меня заметили, я рассказала, как нас тайга кормила. А теперь в земле один пластик.

Пересадив березки, Александра Васильевна подходит к мощному раскидистому дереву и… начинает обламывать. Так она делает регулярно, не давая дереву расти дальше. В планах у пенсионерки и вовсе его вырубить.

- Это американский клен, -объясняет баба Шура. – Он вредный и даже ядовитый. От него болит голова, он не дает расти нашим деревьям. К сожалению, в городе американского клена полно. А вот целебных лиственниц – мало. Возле лиственниц улучшается самочувствие. В детстве мы собирали с них живицу – она помогает при зубной боли.

Калечим то, что лечит

Аптечные лекарства пенсионерка не принимает принципиально. У нее свои – природные лекари. Любимое снадобье Александры Васильевны – по столовой ложке меда, коньяка и сока алоэ, все смешать. О полезных свойствах растений дочь травника может рассказывать часами. Знания отца – китайца по национальности – она бережно хранит в своей памяти. Они помогли выжить, когда в далеком 1938-м семью Тенвенчин эвакуировали из-за пограничного конфликта СССР с Японией. Александре Васильевне было всего 11.

- Нас высадили в тайге, где оставили ждать дальнейшей помощи, - рассказывает пенсионерка. - В начале было 3000 человек. В итоге в живых осталось 1500. Половина эвакуированных умерла. На руках у моих родителей было 4 ребенка, в том числе я. Как мы остались живы? Только благодаря отцу. Мы руками ловили рыбу. Собирали лопух – в его корнях есть крахмал и уха становилась сытной. Так и выжили.

Позже семью перевезли в село Угловое Мазановского района Амурской области. Там же в 1941-м узнали о нападении фашистов. Александре Васильевне было 14. В 15 она уже работала трактористкой. А зимой - на лесозаготовках. С тех времен запомнился бабе Шуре огромный кедр, который не могли обнять несколько человек. В голодное время такое дерево кормило до 10 семей.

- А сейчас природа разве вылечит, прокормит? – сетует Александра Васильевна. - Очень полезное растение – папоротник. Где он? Вот вы отдохнули в Загородном, намусорили. А ведь там растет полезнейшая трава подмаренник. Раньше ее использовали при родах как обезболивающее. Мы этой травой набивали матрасы – полежал и спина не болит. Подмаренник даже в колыбель новорожденному Иисусу Христу положили.

Убирать в парке за отдыхающими Александра Васильевна начала два года назад. Многие уже знают, кто наводит здесь порядок, но мусора от этого меньше не стало. Впрочем, баба Шура не сдается: расклеивает на деревьях листовки с просьбой соблюдать чистоту. И мечтает о больших мусорных мешках. Позволить их себе пенсионерка не может – слишком дорогие. Поэтому пока в парк она приходит с обычными пакетами. А ведь за отдыхающими в основном приходится убирать стекло и консервные банки.