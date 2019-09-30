Охрана во владимирских школах: никто не обязан платить

Недавно в школах прошли общие собрания, на которых директора отчитывались, сколько средств было выделено школам, на что их потратили, и какие проблемы предстоит решать в этом учебном году. Как обычно, самым проблемным и скандальным стал вопрос об охране школ, на которую стабильно собирают деньги. Из регионального бюджета школам выделяют деньги только на приобретение и установку СКУДов (турникетов), но оплата работы ЧОПов вновь ложится на плечи родителей.

Директор школы №40 Дмитрий Кушпита, который одновременно является депутатом владимирского горсовета, признался, что еще в прошлом году вопрос о том, кто должен платить ЧОПовцам, власти разного уровня пытались прояснить, но концов пока не нашли.

- Мы пробовали в прошлом году разобраться. И область приглашали к себе, и депутатов ЗакСобрания. Но закон написан так, что каждый его трактует в свою пользу. Область считает, что город должен это финансировать и приводит ряд статей, а город перекладывает эту обязанность на регион, подтверждая это статьями закона. Но так же есть вопрос к федерации,- рассказал Дмитрий Кушпита.

Директор и депутат признал, что в его школе родители относятся к сбору средств на охрану с пониманием. Каждая семья сдает на эти нужды по 600 рублей в год. Цифра средняя по городу, хотя где-то сдают и по 3 тысячи в год, а есть школы, где за охрану вовсе не собирают.

40-я школа оборудована СКУДами. Дополнительно установлены 12 камер видеонаблюдения на улице и еще 26 внутри учебного заведения. Охранник наблюдает по мониторам, что происходит в самой школе и за ее пределами. И у родителей нареканий на сотрудников охранного предприятия нет. Но не везде все так спокойно. И судя по тому, что происходит в соцсетях, возмущенных родителей все больше.

В 39-й школе в прошлом году за охрану отказались платить 6 классов из 51. Виновата... бывший губернатор, считают представители родительского комитета.

- Перед выборами в прошлом году Орлова обещала, что за охрану родители платить не будут. Ну и где Орлова? Не выбрали. А родителей она всех переполошила, - отметила одна из мам.

Плюс к тому, в среднем по сравнению с прошлым годом, тариф за услуги ЧОПов вырос на 10 процентов. И получается двоякая ситуация. С одной стороны, можно понять родителей, которые не платят. Они считают такую охрану бесполезной. Ведь если злоумышленник захочет пробраться в школу, один ЧОПовец его не остановит.

С другой стороны, за родителей, которые не сдают деньги на охрану, платят другие. И это несправедливо. А может, отказаться от охраны вовсе?

Да, это возможно. В прокуратуре Владимирской области нам разъяснили: закон не обязывает руководство школы обеспечивать учебное заведение охранниками.

- Сейчас изменилось законодательство. Охрана школы и любых других учебных заведений проходит в рамках законодательства об антитеррористической защищенности. Там нет обязанности школ это делать. Да, и родители тоже не обязаны это делать. Они могут собирать деньги только в добровольном порядке, - рассказала Виктория Туркова, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ.

Кстати, родители стали регулярно жаловаться в прокуратуру на «поборы за охрану».

- В прошлом году были такие обращения. Мы разбирались. Сейчас нет ни одного. Кому нужно раздувать все это - непонятно, - заявила Виктория Туркова.

В прокуратуре напоминают: решение о сдаче средств на охрану должны принимать на общешкольных собраниях. Только родители должны вместе решить, нужно им это или нет. Ни на кого другого надеяться не приходится.