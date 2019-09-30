Чем заменить Золотые ворота: пять символов Владимира, которые можно использовать бесплатно

В июле всю туристическую отрасль Владимирской области (а наш регион, как часть Золотого кольца России, живет туризмом в значительной степени) накрыло пренеприятное известие. Со ссылкой на федеральный закон Владимиро-Суздальский музей-заповедник опубликовал прайс-лист на использование изображений всемирно известных памятников архитектуры. Дело в том, что большинство из шедевров белокаменного зодчества являются музейными зданиями, и формально ВСМЗ может получать доход от использования их изображений в коммерческих целях. Тут много юридических тонкостей - например, является ли стилизованный рисунок Золотых ворот или Успенского собора изображением музейного объекта или самостоятельным художественным произведением автора? Пока все эти вопросы утрясаются, первые предприниматели уже получили от ВСМЗ требование купить лицензию на картинки.

Продавцы сувениров и всяких художественных промыслов оказались в очень трудной ситуации. Если платить ВСМЗ по прайсу 12000 рублей в год, торговля становится невыгодной. А если убрать с магнитиков, шкатулок, ложек-поварешек и вышитых прихваток изображения узнаваемых объектов - Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, суздальского кремля - туристы перестанут покупать такие сувениры.

Ситуация настолько серьезна, что к решению проблемы подключилась областная администрация. В департаменте предпринимательства прошло уже несколько совещаний, но пока речи об отмене сувенирного налога не идет. Максимум, на что соглашаются музейщики - снизить цены.

Мы подумали - а какие памятники, здания и сооружения во Владимире еще можно использовать для изображения на сувенирах? Ну не одними же соборами красив наш город. И подобрали пять вариантов, которые напрашиваются. Если у вас, дорогие читатели, есть свои предложения - пишите их в комментариях.

1. Памятник князю Владимиру Крестителю.

Конный памятник на смотровой площадке за Успенским собором одинаково эффектно выглядит и из города, и из-за Клязьмы, встречая всех, кто подъезжает к Владимиру со стороны Мурома и Гусь-Хрустального. Памятник установили 28 июля 2007 года, считается, что к 850-летию переноса Андреем Боголюбским столицы Руси из Суздаля во Владимир. Но с датой основания Владимира история вообще-то мутная - то ли в 1108 году город был основан Владимиром Мономахом, то ли в 990-м Владимиром Красное Солнышко. Тогдашней городской власти - мэру Александру Рыбакову - больше нравился второй вариант, и памятник на главной смотровой площадке города был установлен именно киевскому князю Владимиру Крестителю, он же Красное Солнышко.

Ехидные горожане после установки прозвали памятник «Вова на коне», но жителям он полюбился, как и туристам. Его создатель, скульптор Сергей Исаков - знаменитость в современной России, специализирующийся на памятниках святым. В его творении князь Владимир едет верхом на коне, которого под уздцы ведет святитель Феодор, считающийся первым владимирским епископом. На постаменте на барельефах изображены 8 владимирских святых.

Памятник очень удобно изображать как силуэтом - его легко сфотографировать на фоне неба, так и в виде рисунков, он выразительный.

2. Памятник 850-летию Владимира.

Треугольная стела на Соборной площади в народе называется не очень патриотично - «Три бездельника» или даже «Три дурака». Тем не менее, памятник уже стал символом города. Чем-то он напоминает египетские обелиски: треугольная форма в сечении, барельефы и сидящие с каменными лицами в напряженных позах фигуры.

Памятник был заложен в 1958 году, когда торжественно отмечали 850-летие Владимира (да, нам долго придется жить с этой путаницей дат). Открыли его только два года спустя, в 1960-м.

Это ярчайший пример соцреализма в действии. Авторы «трех бездельников» - московский скульптор Дмитрий Рябичев и архитектор Алексей Душкин, участвовала в его создании и владимирская реставрационная мастерская.

Высота каменного обелиска с барельефами - 22 метра, каждой сидящей фигуры - около трех метров. Троица символизировала единство прошлого и настоящего, мира и войны: с одной стороны - древнерусский воин с мечом, с другой - зодчий с частью колонны на коленях, с третьей - рабочий, который держит в руках почему-то трактор (видимо, вместо крестьянина, на которого не хватило места). На барельефах - изображения древнерусских памятников, портреты Александра Невского и Дмитрия Пожарского, сцены Гражданской и Великой Отечественной войны.

В общем, памятник можно изображать на сувенирах и целиком, и по частам - отдельно богатыря, отдельно рабочего. Получится продукция на любой туристический вкус.

3. Костел Святого Розария.

Католический костел как символ древнерусского города, конечно, выглядит странновато. Такие храмы в городах Золотого кольца редкость. Но именно поэтому такое изображение может оказаться привлекательным для туристов.

Стоящий в отдалении от главных туристических троп костел Святого Розария Пресвятой Девы Марии был построен в 1892-94 годах. Средства на строительство собирали ссыльные солдаты польско-литовского войска, которые оказались во Владимире по распоряжению царского правительства, а также немногочисленные католики города - их тогда было около 1300 человек. Православная церковь на тот момент против стройки не возражала, кстати, как и против возведения старообрядческой церкви: Владимир в религиозном смысле тогда был очень мирным.

Костел не был так ненавистен большевикам, как православные храмы, поэтому богослужения после революции в нем продолжались аж до 1930 года. Затем он был разделен перегородками и переделан под жилье, как и стоящий рядом дом священника. В 1970-80 годы костел и дом священника были переделаны в концертный зал и выставочный павильон, однако в 1992 году храм вернули католической церкви. Сейчас музей прав на костел не имеет, и его можно спокойно фотографировать и рисовать.

4. Фонтан у драмтеатра

Да, это не древность и не памятник. Зато он красивый. Квалифицированный фотограф может так эффектно снять фонтан в вечерней цветной подсветке (кстати, драмтеатр за ним тоже подсвечен), что получится красота - не хуже знаменитых фонтанов Монтжуика в Барселоне. Единственная сложность здесь - выбрать момент, когда вокруг фонтана и в нем самом не бегают дети, фонтан настолько популярен, что вокруг него всегда народ.

Цветомузыкальный фонтан на Театральной площади был открыт в прошлом году к Дню города. Его построили по инициативе экс-губернатора Светланы Орловой, так что это еще и своеобразный памятник «орловской эпохи». Кстати, фонтан уже прославился на все окрестные регионы, туристы иногда специально едут на него посмотреть.

5. Филер и шалопай

Во Владимире в последнее время появилось много элегантных городских скульптур, но для сувениров мы предлагаем не ехидного аптекаря с пузырьком боярышника и не философски задумавшегося художника, рисующего заклязьминские дали, стоя к ним задом. Именно филер и шалопай могут стать новыми символами Владимира.

Во-первых, они загадочные. Многие туристы, увидев на тумбе, где восседает озорной мальчишка в кепке, табличку «Филер и шалопай», думают, что это такая кличка юного воришки, и даже не догадываются, что фигур-то две. Другие догадываются, что должна быть скульптурная группа, но найти вторую часть не могут - так прочно филер слился с афишной тумбой. Туристические форумы пестрят вопросами: «Сфоткали шалопая, а филер-то где?»

Композиция стала настолько популярна, что на мировом туристическом рейтинговом сайте Tripadvisor на нее аж 23 отзыва, и она числится номером 34 из 116 развлечений Владимира.

Изображает скульптурная группа подростка-шалопая, за которым следит «внештатный полицейский» - филер. Логики в композиции не прослеживается, потому что филеры вообще-то следили за политически неблагонадежными гражданами и всякими революционерами-эсэрами, а на мелких воришек и жуликов, тем более хулиганов, время не тратили. Но кому нужна логика, если получилось весело и забавно.