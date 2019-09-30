Во Владимире могут ввести льготные проездные для школьников на автобус

С начала нового учебного года перед владимирскими родителями школьников встала проблема: оплата проезда детей. Ученики ездят в кружки и секции, в «Кванториум» и в ДТЮ. Многие - по 3-4 раза в неделю. Некоторые ездят на общественном транспорте и в школу. При этом проездной стоит 1500 рублей. Да, есть школьный проездной, за 300 рублей, но в отличие от социального проездного для пенсионеров, он действителен только на троллейбусы.

А троллейбусные маршруты покрывают, как известно, только треть города. Кому-то они годятся, кому-то нет. Например, в юго-западном районе, около ДТЮ и в большей части Доброго троллейбусов нет. Получается, кто-то в школу и на кружки езлит на автобусах за 1500 рублей, а кто-то - за 300 за троллейбусе? Нечестно.

В администрации города Владимира ответили, что льготные проездные для школьников (300 руб.) и студентов (510 руб) являются дополнительной мерой социальной поддержки, которая хоть и не является обязанностью города, но все же введена по решению сити-менеджера Андрея Шохина. Пока эта мера будет действовать только в троллейбусах «Владимирпассажиртранса». Но! В конце 2019 года будет рассматриваться вопрос о том, чтобы ввести льготные проездные и на автобусы.

- После введения валидаторов и оплаты проезда с помощью транспортных карт администрация города получает и анализирует информацию о реальном пассажиропотоке в общественном транспорте. По окончании «тестового периода» - конец 2019 года - на основании анализа полученной информации будет рассматриваться вопрос о возможности введения льготных проездных для школьников и на автобусы «Владимирпассажиртранса». Перед тем, как вводить дополнительные меры социальной поддержки, и городу, и перевозчикам необходимо ясно понимать экономическую составляющую пассажирских перевозок и оценивать финансовые последствия тех или иных решений, - прокомментировал Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира.

Другой вопрос - льготники. На днях по соцсетям разлетелась история: в 21-м автобусе ехала девочка лет семи-восьми. Когда кондуктор стала требовать оплату за проезд, малышка показала справку о потере кормильца. Кондуктор, не разобравшись, что дает ей девочка, стала ругаться. В итоге за ребенка, который расплакался, заплатили пассажиры. По справке, кстати, девочка ездила бесплатно уже не первый раз. Пассажиры возмущались - неужели надо было требовать с ребенка деньги?

Да, надо. Да, девочку жаль. И было бы неплохо, если для таких категорий также были льготы. Но пока во Владимире право на бесплатный проезд в общественном транспорте города имеют:

- дети в возрасте до 7 лет;

- Герои Советского Союза и Герои России;ъ

- Герои Социалистического труда;

- полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой славы;

- почетные граждане города Владимира.

Кроме того, несколько лет назад были оформлены бессрочные именные удостоверения для бесплатного проезда жителям Владимира - участникам Великой Отечественной войны.

Все необходимые документы каждую поездку нужно предоставлять кондуктору. И он вправе попросить даже свидетельство о рождении ребенка, чтобы удостовериться в его возрасте.