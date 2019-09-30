Владимирка отсудила 90 тысяч рублей за крышу, которая протекала девять лет

Женщина вместе с сыном жила в малосемейке в многоэтажке на улице Егорова. Ну как жила - мучалась. С 2006 года ее жилье периодически заливало из-за прохудившейся кровли, а последние девять лет потоп стал почти непрерывным. Хозяйка так же регулярно обращалась в управляющую компанию, вызывала специалистов, получала их заключения и делала ремонт, но ситуация повторялась. Жить в родной квартире стало невозможно, женщина и ребенок стали часто болеть и им пришлось съехать.

Искать справедливости горожанка начала только в прошлом году. Почему - сейчас уже не выяснить, но иск в суд женщина подала лишь в 2018 году. Она просила взыскать с управляющей компании не только расходы на ремонт – 80 тысяч рублей, но и деньги, потраченные на оплату услуг экспертов, неустойку, штраф и компенсацию своих моральных страданий, которые женщина оценила в 450 тысяч рублей. Кроме того, владелица считала, что управляющая компания должна оплатить накопившиеся долги по коммуналке за эту комнату, поскольку она с сыном просто не могла там жить. Женщина призналась в суде, что не планирует возвращаться в родные пенаты, а хочет продать их, но пока не может из-за большой задолженности.

Представители МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» не отрицали, что комнату владимирки заливало не раз из-за засоров ливневой канализации. Но считали, что платить не должны, и женщина сама виновата: еще в 2014 году ей предложено обратиться к подрядчику, который был согласен возместить причиненный ущерб, однако истец этого не сделала.

Получить деньги за все ремонты горожанке не удалось: с учетом срока исковой давности суд взыскал в ее пользу только ущерб от пролива 2016 года – около 23 тысяч рублей. Кроме того, управляющая компания, по мнению суда некачественно выполнявшая свою работу, заплатит за экспертизу, неустойку, штраф и даже отдаст десять тысяч рублей за моральный ущерб. В общей сложности хозяйка комнаты должна получить чуть больше девяноста тысяч рублей.

Если бы женщина не пропустила срок исковой давности, сумма компенсации могла бы быть значительно больше. Подобные случаи уже бывали. Ковровчанке, чью квартиру залило из-за коммунальщиков, плохо очистивших крышу от снега, присудили более ста тысяч рублей. А в прошлом году МКП г.Владимира «ЖКХ» выплатило более полмиллиона владимирцу, квартиру которого коммунальщики затопили во время запуска отопления. Суду даже не пришлось принимать решение: коммунальщики, после того как горожанин подал иск, пошли на мировую. Кстати, соседи, по чьей вине заливает квартиры владимирцев, тоже платят: мужчина, пытавшийся в прошлом году поменять батарею, отдал соседям почти 190 тысяч рублей.

В общем, не тяните с обращением в суд.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вас затопило?

1. Вызывайте специалиста из эксплуатационной организации УК или ТСЖ, который должен зафиксировать факт аварии и составить акт с описанием всех повреждений. Один экземпляр акта остается у вас на руках. Если вам его не дали, то запомните номер акта и дату составления, чтобы потом его можно было затребовать через суд.

2. Обратитесь в любую независимую фирму, занимающуюся оценкой ущерба. Но имейте в виду, что у оценщика должна быть лицензия на свою работу, иначе суд признает его заключение недействительным.

3. Напишите виновнику потопа претензию и потребуйте заплатить за ущерб. Требования вручайте либо лично под роспись, либо отправляйте заказным письмом – у вас обязательно должно быть доказательство, что другая сторона получила его.

4. если виновник отказывается платить, можно обращаться в суд. В заявлении нужно указать обстоятельства затопления и требования, а к нему приложить акт и заключения эксперта. Если раньше вы обращались в УК с просьбой отремонтировать текущую крышу или трубы – обязательно приложите и эти обращения. Не забудьте сделать копию заявления и документов – их нужно предоставить и другой стороне.