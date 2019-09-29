«Оборотни в погонах»: во Владимирской области в этом году уволили восемь нечистых на руку полицейских

Коррупционные преступления случаются и в полиции. Сотрудники МВД не скрывают, что в их рядах за 9 месяцев 2019 года нашлось 8 «оборотней в погонах», а в прошлом году за этот же период времени попалось 9. Теперь им дорога в органы закрыта навсегда.

«Засекают» нечистых на руку сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) УМВД по Владимирской области совместно с региональной ФСБ. Замначальника полиции, полковник Валерий Саржин говорит, что если вы встретились лицом к лицу с «оборотнем в погонах» - можно смело обращаться в УСБ.

- Нам дорог имидж наших погон. И, к несчастью, такие сотрудники у нас в рядах еще имеются. Я думаю, что мы общими усилиями их количество сократим. Пусть ежегодно в наши ряды приходят грамотные люди, которые хотят работать. А коррупция, взятки — это идет от семьи, от воспитания. Потому что каждый должен понимать, зачем он идет в правоохранительные структуры, в армию, - сказал Валерий Саржин.

В зависимости от того, на сколько незаконно разбогатели полицейские, им грозят разные наказания, включая лишение свободы. Так, Фрунзенский районный суд рассмотрит дело в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по раскрытию грабежей и разбоев отдела уголовного розыска, который, используя служебное положение, получил 60 тысяч рублей. Он с 30 августа 2015 года по сентябрь 2016 сообщал знакомым — владельцам игровых автоматов — информацию, когда на территории города будут мероприятия по борьбе с незаконной игровой деятельностью. Также оперуполномоченный подыскивал площади для размещения игрового оборудования.

Несмотря на то, что в регионе попадаются полицейские-взяточники, люди не теряют доверия к сотрудникам УМВД. Валерий Саржин озвучил статистику: процент доверия жителей Владимирской области колебнется в пределах 50-70 - это показывают социальные опросы.