Владимиро-суздальский музей-заповедник снова разрешит работать частным гидам

Решение о том, что на территории ВСМЗ запрещено проводить экскурсии частным гидам, было принято руководством музея-заповедника в конце 2018 года. Это стало одним из первых действий директора ВСМЗ Светланы Мельниковой после возвращения на пост, которое вызвало весьма неоднозначную реакцию. Тогда в музее утверждали, что опасаются некомпетентности частников и будут допускать в свои экспозиции только штатных сотрудников ВСМЗ. В ответ частные гиды обещали снижение прибыли музея из-за того, что не все туристы готовы к официальным экскурсиям.

Прошел год. Руководство ВСМЗ заявляет, что анализ финансовых итогов позволяет сделать вывод - отсутствие частных гидов не сказалось на прибыли музея. Тем не менее, внештатных экскурсоводов решено вернуть, в частности, потому, что поток туристов растет. Видимо, штатные экскурсоводы не справляются.

- Это вопрос создания максимально комфортных условий для всех категорий туристов: и организованных, и индивидуальных, которые приезжают во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, - отметила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

К 1 ноября ВСМЗ опубликует условия заключения договора о проведении экскурсий на территории ВСМЗ и соответствующий прейскурант. Стоимость договора будет зависеть от того, в каких городах будут водить туристов частные гиды. В музее уверяют, что размер платы будет разумным. Сколько конкретно - неизвестно. Напомним, что «сувенирный налог» - плата за право использования изображений Золотых ворот, Успенского собора и других памятников архитектуры - составляет 10-12 тысяч рублей в год. После сдачи экзамена и заключения договора с музеем-заповедником частные гиды получат специальные бейджи с QR-кодами.

Кстати, практика сотрудничества с внештатными экскурсоводами существовала в музее с 1965 года, в том числе и при Игоре Конышеве.