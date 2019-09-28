Владимирским родителям бесплатно помогут психолог и логопед

1 сентября позади, эйфория «Первый раз в первый класс» закончилась, дети выяснили, что эта история - на 11 лет вперед, и посыпались проблемы.

- Не хочу в школу! - это стандартный возглас первоклашек, да и детей постарше, которые уже насладились общением с одноклассниками и теперь хотят побыть дома.

Хорошо, если это просто каприз и реакция на холод и тоску за окном. У очень многих детей - от 1 до 11 класса - в школе возникают реальные психологические проблемы. Причем они могут появиться неожиданно даже у тех детей, у которых несколько лет все было благополучно. Или подростковый возраст настал и гормоны бунтуют, или новый учитель с непривычными требованиями пришел, или в семье что-то поменялось...

Сложнее всего, конечно, первоклашкам - для них может оказаться проблемой сходит в школе в туалет, поесть в столовой, объяснить про забытый дневник... «А голову ты дома не забыл?» - и современные дети, воспитанные в психологически комфортной семье, совершенно теряются.

Родители, как правило, оказываются к проблемам не очень-то готовыми. У кого-то «тихий» мальчик внезапно становится главным хулиганом класса, у кого-то аккуратная дочка начинает разбрасывать учебники и вещи. Не забудем и про домашние задания - современная школьная программа как будто специально придумана так, чтобы ребенок сам с уроками справиться не мог, и над заданным сидела вся семья.

В общем, сентябрь - время классического вопроса «Что делать?»

- Идти к психологу, - обычно советуют родителям.

- На какие деньги, в школе и так вечные поборы, - отвечают родители.

На самом деле денег не нужно! С мая 2019 года во Владимирской области началась реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование».

Проектом занимается «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки». При нем создана и работает целая сеть бесплатных консультационных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

Все консультации проводятся бесплатно! Обратиться могут родители детей щкольного и дошкольного возраста независимо от того, ходит ребенок в школу или садик или не ходит. В консультационных пунктах, которые работают не только во Владимире, но и во всех райцентрах области, бесплатную квалифицированную помощь родителям окажут педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, а при необходимости - и юристы. С ними можно обсудить все моменты, которые беспокоят родителей в развитии ребенка.

Отдельно могут получить консультацию владимирцы, которые хотят стать приемными родителями и взять ребенка из детдома: процедура это сложная, специалисты помогут разобраться.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области работает 21 консультационный пункт.

Записаться на прием к специалистам можно по единому телефону Центра психолого-педагогической и социальной поддержки - 89308300733, 32-38-61.