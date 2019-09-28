На фестивале урбанистов расскажут, что во Владимире не так

29 сентября во Владимире впервые пройдет фестиваль «Владимир будущего», где архитекторы, общественники, журналисты и дизайнеры обсудят, нужен ли нам пешеходный центр, хорошо ли застраивать Владимир высотками и что делать с общественным транспортом — словом, как сделать областной центр комфортнее и безопаснее для жизни.

- Урбанистика — это молодая наука о грамотной организации безопасного, удобного и красивого городского пространства, - рассказывает организатор фестиваля Артем Черней. - В нашем первом мероприятии примут участие молодые специалисты и увлеченные люди, которые любят свой город и небезразличны к тому, что происходит вокруг. Среди гостей хотелось бы выделить Аркадия Гершмана - известного урбаниста и автора блога «Город для людей». На фестивале вместе с Аркадием мы обсудим плюсы и минусы создания пешеходной зоны на центральной улице Владимира.

На фестиваль также приедет София Познанская - советник губернатора Ивановской области по развитию городской среды. Она расскажет, почему важно создавать общественные пространства, и поделится своим опытом работы. Наша владимирская общественница и журналист Полина Артюх выступит с темой «Парки Владимира: от мечты к реальности», в которой ответит на вопрос: почему так важно не только сохранять, но и наращивать площади зеленых насаждений в городской черте, а также попробует найти компромисс в противостоянии природы и урбанистических бизнес-планов.

Создатель карты застройки города Владимира Александр Пронин расскажет о городской навигации: почему таблички с названием улиц не помогают сориентироваться на местности. Должен ли быть единый стиль адресных табличек или «и так сойдет»: одна синего цвета, другая — черного и с мелкими буквами.

- Также затронем тему общественного транспорта. Нужен полный пересмотр транспортной схемы города — отказ от дублирующих маршрутов и создание системы пересадочных станций. При наличии единой транспортной карты эти меры существенно сократят время поездок и повысят привлекательность общественного транспорта. А параллельное обновление парка автобусов и троллейбусов также простимулирует отказ от использования личного автомобиля, - считает Артем Черней. - Наш город довольно компактный, рельеф не сильно выражен, что делает использование велосипедов, самокатов, электросамокатов очень удобным. Нужно создавать необходимую инфраструктуру и вырабатывать другие правила игры с учетом новых реалий.

На фестивале ждут и школьников, и студентов, и молодых специалистов — тех самых людей, от которых зависит будущее нашего города. Также организаторы пригласили представителей администрации города Владимира.

Если вы придете на мероприятие с детьми, то для них будут проведены мастер-классы по каллиграфии, ментальной арифметике, акварели, чердачной игрушке.

Негодные таблички. Фото Александра ПронинаФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Фестиваль пройдет 29 сентября на «Рынке на Студеной» (Дворянская улица, 27А) с 12 до 20 часов.