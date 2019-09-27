2019-09-26T21:01:48+03:00
Общество

А вдоль дороги фонари темные стоят

С приходом осени проблема уличного освещения во Владимире вновь стала актуальной
Алексей СУХОВ
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Фонари должны включать в сумеркахФонари должны включать в сумеркахФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Темнеть сейчас начинает уже около шести. А когда многие возвращаются с работы, вокруг и вовсе глубокая ночь. Как же без фонарей. Вот только горят они не всегда и не везде.

Только на этой неделе к нам звонили жители улиц Социалистическая, Нижняя Дуброва, Безыменского и Перекопского городка. И жаловались, что фонари на их улицах либо включают очень поздно (около 23 часов), либо не включают вовсе. Последний вариант, например, относится к улице Нижняя Дуброва. Не самая второстепенная, надо сказать, дорога. Однако тротуары там по вечерам всю эту неделю не освещены. Причем только по одной стороне (нечетной).

- Если вы видите, что где-то в темное время суток не работает уличное освещение, надо звонить в МКУ «Благоустройство», которое отвечает как раз за работу фонарей, - рассказали в мэрии. - Они обязаны выехать на место, выяснить причины неисправности и отремонтировать все.

Кстати, в прошлом году руководство МКУ «Благоустройство» во время отчета перед депутатами горсовета говорило, что с работой фонарей во Владимире есть проблемы. И обычно они связаны с тем, что многие подстанции не имели связи с диспетчерским центром. Из-за этого предприятие просто не знало о поломках и замыканиях. Кроме того, среди причин назывались и старые слабо изолированные алюминиевые провода, которые при ветре соприкасались друг с другом, отчего происходили короткие замыкания. А это выбивало либо вставки, либо автомат на подстанции.

С тех пор кое-что отремонтировали, но далеко не все. В частности, связи с подстанциями до сих пор много где нет.

Поэтому звоните и сообщайте!

НА ЗАМЕТКУ

Вызвать ремонтников можно по телефону 8(4922)43-21-23 с 8.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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