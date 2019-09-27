Ремонт завершен. Готовимся к ремонту

Во Владимире полностью завершены все ремонты дорог, запланированные на 2019 год. В этот раз дорожники успели до первого снега и даже до серьезных дождей. Как рассказали в мэрии, планировалось отремонтироваться 17 крупных дорожных объектов, но в результате торгов деньги сэкономили и удалось добавить восемнадцатый объект.

Кроме того, в этом году были отремонтированы дороги в Добром, в центре и в районе проспекта Строителей. Общая протяженность отремонтированных дорог - 15 километров 668 метров.

Общая стоимость работ - 267 миллионов рублей. Из них 200 миллионов выделено из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», 61 миллион рублей из бюджета города Владимира и 6,3 миллиона - из областного дорожного фонда.

Новые дороги должны прослужить больше прежних. В этом году депутаты горсовета решили продлить гарантийный срок на свежеотремонтированные дороги с 3 до 6 лет. Это значит, что если в течение 6 лет на покрытии появятся дефекты - подрядчик будет устранять их за свой счет. Как показывает опыт, дорожники учитывают срок гарантии и стараются делать так, чтобы дороги выходили из строя уже после его окончания.

Тем временем в мэрии уже планируют ремонты на 2020 год.

Подводя итоги дорожного ремонта-2019, администрация города Владимира уже сверстала предварительный перечень объектов дорожного ремонта на предстоящий 2020 год. По предварительной оценке, в рамцах нацпроекта «Белопасные и качественные дороги» из федерального бюджета на ремонт будет выделено 200 миллионов рублей, примерно 50 миллионов запланировано из городского бюджета. Сколько будет выделено из областного дорожного фонда, которым распоряжается администрация Владимирской области, пока неизвестно.

КОНКРЕТНО

Отремонтированы в 2019 году

Автомобильная дорога "Волга-Энергетик-Семеновско;

улица Безыменского;

улица Гастелло;

улица Диктора Левитана;

улица Добросельская

улица Мещерская;

улица Мостостроевская;

улица Тракторная;

улица Чайковского;

улица Мира;

улица Комиссарова;

улица Студеная гора;

улица Северная;

улица Большая Нижегородская;

Октябрьский проспект;

Суздальский проспект;

проспект Строителей;

бульвар Художника Иванова.

Будут отремонтированы в 2020 году

проспект Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва);

улица Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова);

автомобильная дорога Ладога-Лунево (3,1 км от поворота на д. Уварово);

улица Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской);

улица Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе);

Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар);

Ерофеевский спуск (от Лыбедской магистрали до Судогодского шоссе);

улица Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).