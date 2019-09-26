Во Владимире начнут застраивать луга вокруг парка «Дружба» и сады у ДТЮ

25 сентября на очередном заседании горсовета депутаты утвердили изменения в генеральный план Владимира, которые предложили еще в 2017 году. Два года ушло на их обсуждение и согласование. Как уверяют в администрации, глобальных изменений не будет, не изменится и площадь города – 33 гектара. Планируется, что в ближайшие двадцать лет – на такой срок рассчитан генплан – во Владимире, сегодня насчитывающем около 360 тысяч горожан, прибавится 28 тысяч жителей.

Обеспечить их жильем поможет активная застройка. Большей частью возводить будут многоэтажки – более 50% домов, а присоединенные территории будут застраивать одноэтажными домиками – на их долю придется 15%. По прогнозам чиновников, в ближайшие годы потребуется возвести около шести миллионов квадратных метров.

- Развитие и застройка будут идти вдоль Пекинки в северном направлении. Территории развития – Погребок, Питомник, Сновицы-Веризино, поселок РТС, Семязино, - рассказал главный архитектор города Владимира Андрей Быков.

Высотки среди дубов

На лугу около парка "Дружба" вырастут многоэтажкиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Также под строительство многоэтажек решено отдать и луг около лесопарка «Дружба». Как объясняют в мэрии, это логичный результат развития района, активно застраивающегося последние десять лет. Новая улица и примыкающая к ней новая дорога, которая пойдет в обход парка и соединится с Юрьевцем, поможет разгрузить Верхнюю Дуброву от транспорта.

- Все зеленые зоны при этом сохранены, внесенные изменения в генплан не уменьшили, а только увеличили площадь зеленых насаждений в городе, в том числе и в парке «Дружба», - отметил Андрей Быков. – Раньше там под строительство многоэтажек отводилось 107 гектаров, сейчас – 75. При этом от охраняемой зоны лесопарка отступят, как и положено, на пятьдесят метров, территория лесопарка сохранится.

Дорогу, которую предыдущий вариант генплана предлагал проложить прямо через парк к аэропорту, решили не строить, а проложить в обход парка, в строну Южного объезда. Но общественники, собравшие шесть тысяч подписей в защиту «Дружбы», уверены, что строительство многоэтажек погубит уникальный ландшафт и растущие рядом шестидесятипятилетние дубы. Согласна с ними и начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Канищева. Она предложила перевести луг, который сейчас относится к землям общего пользования, в охраняемую зону.

- Каждый из нас имеет право дышать свежим воздухом. Эта территория, которая сейчас действительно заросла бурьяном, но она достаточно уникальная, это единый ландшафт, это старинная Ямская Дуброва. Мы предлагаем расширить зону лесопарка, признав эту территорию особо охраняемой зоной регионального значение, - заявила одна.

Это предложение уже внесено в схему территориального планирования Владимирской области, документы подготовлены и направлены городской администрации. Теперь идею о расширении границ лесопарка предстоит обсудить на общественных слушаниях, которые должна назначить городская администрация.

Кафе и парковка у ДТЮ

Горячие обсуждения вызвало и возможное появление в садах у ДТЮ парковки и торговых центров. Три гектара зеленой зоны предполагается отдать под офисно-деловую застройку. Но, как уверяют в администрации, деревьев от этого меньше не станет.

- Мы ничего не уменьшаем, только увеличиваем. Согласно изменениям зеленая зона вдоль мира и Октябрьского проспекта составит 22 гектара, часть отданная под офисно-деловую застройку – три гектара, именно столько мы добавили. При этом мы учли опыт других крупных городов, - рассказал Андрей Быков.

Что именно будет в будущем парке, в том числе в зоне, отданной под застройку – пока не ясно. Предполагается, что там будут не офисы, а в первую очередь парковка, кафе, туалеты и другие развлечения под крышей, насладиться которыми владимирцы смогут в любое время года. Депутаты сочли, что такая зона просто необходима: родителям, приехавшим с детьми из Доброго, важно подкормить малышей и с комфортом припарковаться. Но сначала предстоит собрать все предложения и обсудить, в том числе с детьми, занимающимися в ДТЮ, затем провести общественные обсуждения и только потом создать проект, который будет воплощаться в ближайшие десять лет.

Депутаты тоже считают, что волноваться не о чем.

- Ни одна зеленая зона в генплане не была переведена в красную, предназначенную для застройки многоэтажками, - отметил депутат Дмитрий Павлов.

Кроме того, по новому генплану к 2037 году на одного владимирца будет приходиться 17 квадратных метра зелени – это больше положенного норматива. Правда, в эту цифру посчитали и деревья вдоль всех магистралей и зоны, находящиеся за пределами города – пойму Клязьмы и окрестности ТЭЦ.