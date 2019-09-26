2019-09-25T17:36:03+03:00
Общество

Во Владимирской области все больше мошенников

И все меньше грабежей, разбоев и изнасилований
Валерия ПРОНИНА
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В полиции говорят, что обманывают не только пенсионеров, молодежь также поддается уловкамВ полиции говорят, что обманывают не только пенсионеров, молодежь также поддается уловкамФото: Валерия ПРОНИНА
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Видимо, преступники в последнее время поняли, что обманывать пенсионеров проще и безопаснее, чем сшибать мобильники в подворотнях. На улице можно и сдачи получить, а пенсионеры тихи и доверчивы.

Типичная схема такая: в квартиры пенсионеров под видом социальных работников приходят жулики, просят принести стакан воды, а пока доверчивая бабушка идет на кухню, успевают залезть в тумбочки, графинчики и под подушки — именно в этих местах пенсионеры оставляют деньги.

- В 2019 году сократилось количество краж из домов и квартир, меньше стало разбоев и изнасилований, но все больше становится дел о мошенничестве, - рассказал заместитель начальника УМВД России по Владимирской области, полковник Валерий Саржин. - В 2018 году мы зафиксировали 1700 мошеничеств, за них 260 человек привлечены к уголовной ответственности — у некоторых было по несколько эпизодов. А за 8 месяцев 2019 года мошенничеств уже 1118. Из них 600 — это мошенничества, связанные с банковскими картами, телефонами и интернетом. Не надо становиться падкими на дешевизну, которую предлагают на интернет-сайте «Авито»: ну нельзя купить велосипед, который стоит в магазине 15 тысяч, за 5. Подумайте, почему так дешево.

Кроте того, часто звонят «представители какого-то банка» и говорят, что если вы нам не сообщите свои данные, то ваша карта будет заблокирована. Надо знать, что никто не предупреждает о блокировке карты.

Уголовные дела расследуются и в отношении тех мошенников, которые представлялись социальными работниками и другими структурами. Из последнего — мошенники две недели назад позвонили в дверь пожилой женщины, та впустила их. В итоге женщину связали скотчем и забрали у нее все деньги, перевернув все шкафы. Преступников уже нашли.

Надо отметить, что обманывают не только пенсионеров, молодежь также поддается уловкам. Поэтому не надо реагировать на посторонние звонки и оставлять свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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