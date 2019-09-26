Во Владимирской области в этом году случилось 190 ДТП с участием детей

В этом году во Владимирской области зарегистрировали 1450 ДТП, в которых погибли 156 человек и пострадали 1908. Хорошая новость: на 15% уменьшилось число аварий с участием нетрезвых водителей.

- За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждается уголовное дело, - предупреждает заместитель начальника УМВД России по Владимирской области, полковник Валерий Саржин. - За 9 месяцев 2018 года 230 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования после того, как были остановлены сотрудниками ГИБДД. В 2019 году от прохождения освидетельствования отказался 201 человек.

То есть люди начинают понимать: если они откажутся от проверки на алкоголь, то это уже — административное правонарушение, за которым — приличные штрафы.

Плохая новость: 190 ДТП произошло с участием детей до 16 лет, в которых 5 погибли и 220 получили ранения.

- Рост был зафиксирован в Киржачском, Судогодском, Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. И это не связано с тем, что не хватает сотрудников ДПС. Просто где-то есть беспечность: то перебегают дорогу в неустановленном месте, то невнимательны на светофорах. Автовладелец должен предусмотреть все нюансы, - предупреждает Валерий Саржин.