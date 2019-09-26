2019-09-25T17:31:53+03:00
Общество

Во Владимирской области в этом году случилось 190 ДТП с участием детей

Пятеро из них погибли
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Фото Валерия СаржинаФото Валерия Саржина
Изменить размер текста:

В этом году во Владимирской области зарегистрировали 1450 ДТП, в которых погибли 156 человек и пострадали 1908. Хорошая новость: на 15% уменьшилось число аварий с участием нетрезвых водителей.

- За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждается уголовное дело, - предупреждает заместитель начальника УМВД России по Владимирской области, полковник Валерий Саржин. - За 9 месяцев 2018 года 230 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования после того, как были остановлены сотрудниками ГИБДД. В 2019 году от прохождения освидетельствования отказался 201 человек.

То есть люди начинают понимать: если они откажутся от проверки на алкоголь, то это уже — административное правонарушение, за которым — приличные штрафы.

Плохая новость: 190 ДТП произошло с участием детей до 16 лет, в которых 5 погибли и 220 получили ранения.

- Рост был зафиксирован в Киржачском, Судогодском, Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. И это не связано с тем, что не хватает сотрудников ДПС. Просто где-то есть беспечность: то перебегают дорогу в неустановленном месте, то невнимательны на светофорах. Автовладелец должен предусмотреть все нюансы, - предупреждает Валерий Саржин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Владимирца арестовали на двое суток за нецензурную брань на железнодорожном вокзале
65-летний кольчугинец, желая подзаработать, фиктивно прописал у себя 10 иностранцев
В ночь на 27 сентября на Пекинке ограничат движение из-за монтажа надземного перехода
Владимирские депутаты утвердили новый генплан
В Вязниках маму и бабушку подозревают в истязании малюток-двойняшек
Чиновники администрации Гусь-Хрустального района скрывали свои доходы
За убийство разделочной доской владимирца осудили на 11 лет
Мужчина, разославший интимные снимки своей бывшей, погиб в пожаре
Ковровчанин не довел свой преступный замысел до конца, потому что уснул
Ковровчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в дисциплине "грепплинг-ги"
В Радужном закрыли микрофинансовую организацию, потому что она работала без разрешения администрации города
В Петушинском районе столкнулись и загорелись две фуры
В выходные во Владимире откроется сельскохозяйственная ярмарка
Владимирцы стали отказываться от страхования жизни
В Муроме бывшая директор детсада за присвоение почти полумиллиона рублей получила 2,5 года условно
Объезд Бараков готов на 95 процентов
За сутки во Владимирской области сгорели три частных дома и магазин
На ковровской дороге автомобилист нанес 13 ударов знакомому режущим предметом
В ближайшие выходные владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" сыграют между собой
Комитет экономического развития Владимирской области возглавил Евгений Сокольских
25 сентября в Суздальском районе откроют метеолокатор нового поколения
Глава Т Плюс: долги коммунальных организаций размером 179,5 млн руб. ставят под угрозу качество жизни людей
В 2019 году в больницы Владимирской области закупили современного оборудования на почти 200 миллионов рублей
Житель Суздальского района нарвал рюкзак конопли с поля, где ее выросло почти гектар
В Камешково при пожаре в жилом доме сгорел мужчина
Гороховчанка инсценировала кражу, чтобы не прогневать мать